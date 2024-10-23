Fuhuş Operasyonunda İki Tutuklama - Son Dakika
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Fuhuş Operasyonunda İki Tutuklama

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde fuhuş operasyonunda iki kişi tutuklandı, dört yabancı kadın yakalandı.

23.10.2024 17:18
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, fuhşa aracılık ve yer temin etme suçuna yönelik soruşturma kapsamında çalışma yürüttü.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, fuhuş yaptığı tespit edilen 4 yabancı uyruklu kadın ile 2 şüpheli yakalandı.

Operasyonda, şüphelilere ait dijital materyallere de el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler S.K. ve C.Ç. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

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