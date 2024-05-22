Fuji Dağı'nı gören fotoğraf noktasına branda çekildi - Son Dakika
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Fuji Dağı'nı gören fotoğraf noktasına branda çekildi

Fuji Dağı\'nı gören fotoğraf noktasına branda çekildi

Japonya'nın en yüksek noktası Fuji Dağı'nı gören fotoğraf noktasına, yabancı turist akınının neden olduğu şikayetler nedeniyle branda çekildi. Turist sayısındaki artış, çöp birikintileri ve trafik kurallarına uyulmaması gibi sorunlara neden olunca kasaba yönetimi önlem almak zorunda kaldı. Fuji Dağı'na tırmanış rotalarından Yoşida Patikası eteğindeki kasaba, dağ manzaralı fotoğraf noktası nedeniyle yabancı turistlerin uğrak noktası olmuştu.

22.05.2024 00:07
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Japonya'nın en yüksek noktası Fuji Dağı'nı gören fotoğraf noktasına, yabancı turist akınının neden olduğu şikayetler nedeniyle branda çekildi.

Resmi Kyodo ajansının haberine göre, Fujikawaguçiko kasabasındaki söz konusu fotoğraf noktasının internette viral olmasının ardından yaşanan turist sayısındaki artış, çöp birikintileri ve trafik kurallarına uyulmaması gibi sorunlara neden olunca kasaba yönetimi önlem almak zorunda kaldı.

Yönetim, bu kapsamda söz konusu noktaya 2,5 metre yüksekliğinde ve 20 metre genişliğinde branda astı.

Fuji Dağı'na tırmanış rotalarından Yoşida Patikası eteğindeki kasaba, dağ manzaralı fotoğraf noktası nedeniyle yabancı turistlerin uğrak noktası olmuştu.

Yönetim, kalabalığı kontrol altında tutmak için bölgeye güvenlik görevlileri yerleştirmeye ve İngilizce uyarılar yayınlamaya başlamış ancak söz konusu önlemler, istenilen sonucu vermemişti.

Fujikawaguçiko yönetimi, yabancı turistlerin yol açtığı sorunların, yerel halkı "bıktırdığını" ifade ederek, önlem alacağını bildirmişti.

Bölgede "turist istilası" şeklinde nitelenen durum karşısında, uyarıları dikkate alınmayan yönetim, popüler manzara ve çekim noktasına branda çekme kararı almıştı.

"Çok daha Japon hissettirdiği algısı"

Kasabanın birçok noktasından Fuji Dağı görünürken, branda çekilen noktada Fuji Dağı, yaygın market zinciri Lawson ile aynı karede üst üste çekilebiliyor.

Diğer çekim yerlerine kıyasla söz konusu nokta, sosyal medyada, "çok daha Japon hissettirdiği için daha popüler hale geldiği" şeklinde tarif ediliyor.

Lawson mağazasının karşı kaldırımında "aşırı kalabalıklaşan" turistler, trafik işaretleri ve güvenlik görevlilerinin uyarılarına rağmen yerel halk nezdinde şikayetlere yol açıyor.

Araçlarını fotoğraf çekim noktasına yasa dışı park eden turistlerin, "daha iyi görüntü yakalayabilmek" amacıyla caddede konuşlu binaların çatılarına tırmandığı görülebiliyor.

Ulusal simge

Japonya'da Yamanaşi ve Şizuoka eyaletleri arasında yer alan, "UNESCO Dünya Mirası listesinde" bulunan 3 bin 776 metrelik Fuji Dağı, ülkenin ulusal simgelerinden biri.

Başkent Tokyo'dan Fuji Dağı'na en kolay ulaşım noktalarından kabul edilen Yoşida Patikası, başlangıç düzeyinde tırmanışçılar için popüler kabul ediliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Fuji Dağı'nı gören fotoğraf noktasına branda çekildi - Son Dakika

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