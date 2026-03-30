Furkan Can Kaza Kurbanı Oldu

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde otomobilin tarlaya yuvarlandığı kazada ölen Furkan Can (26), defnedildi. Kazada yaralanan 1'i ağır 3 kişinin hastanedeki tedavileri ise sürüyor.

Kaza, dün Kızıltepe ilçesinin kırsal Çamlıca Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sürücünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki tarlaya yuvarlandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, otomobildeki Furkan Can'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralılar Alan A. (26), Muhammed Enes B. (25) ve Umut M. (23), ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Umut M.'nin hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.

NUSAYBİN'DE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Furkan Can'ın cenazesi, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından Nusaybin ilçesine getirildi. Nusaybin Seyyid Şükrü Akay Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Can'ın cenazesi, Hacılar Mezarlığı'nda toprağa verildi.Kazaya ilişkin başlatılan soruşturmanın sürdüğü belirtildi.