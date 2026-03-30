Furkan Can Kaza Kurbanı Oldu
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Furkan Can Kaza Kurbanı Oldu

30.03.2026 14:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kızıltepe'de otomobilin tarlaya yuvarlanması sonucu 26 yaşındaki Furkan Can yaşamını yitirdi.

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde otomobilin tarlaya yuvarlandığı kazada ölen Furkan Can (26), defnedildi. Kazada yaralanan 1'i ağır 3 kişinin hastanedeki tedavileri ise sürüyor.

Kaza, dün Kızıltepe ilçesinin kırsal Çamlıca Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sürücünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki tarlaya yuvarlandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, otomobildeki Furkan Can'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralılar Alan A. (26), Muhammed Enes B. (25) ve Umut M. (23), ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Umut M.'nin hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.

NUSAYBİN'DE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Furkan Can'ın cenazesi, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından Nusaybin ilçesine getirildi. Nusaybin Seyyid Şükrü Akay Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Can'ın cenazesi, Hacılar Mezarlığı'nda toprağa verildi.Kazaya ilişkin başlatılan soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Kaynak: DHA

Trafik Kazaları, Yerel Haberler, Güvenlik, Olaylar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Furkan Can Kaza Kurbanı Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2026 16:07:19. #.0.4#
SON DAKİKA: Furkan Can Kaza Kurbanı Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.