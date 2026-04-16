Furkan Sancak Balal Toprağa Verildi

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde okula düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden 11 yaşındaki öğrenci Furkan Sancak Balal'ın cenazesi, düzenlenen törenin ardından defnedildi.

Ayser Çalık Ortaokulu'nda dün düzenlenen silahlı saldırıda yaşamını yitiren 5. sınıf öğrencisi Balal'ın cenazesi, yakınları tarafından Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumundan alınarak Afşin ilçesindeki Külliye Camisi'ne getirildi.

Tabutun başına gelen Balal'ın yakınları gözyaşı döktü. Öğrenci Furkan Sancak Balal'ın cenazesi, kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Törene, anne Tuba Belli, kardeşi Ömer Alp, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mevlüt Kurt, BBP Genel Başkan Yardımcısı Bülent İspir, CHP İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, öğretmenleri ve yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı.