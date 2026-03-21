Futbolcu Kundakçı Silahlı Saldırıda Hayatını Kaybetti

İSTANBUL Ümraniye'de silahlı saldırıda öldürülen futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı (21), Sakarya'nın Karasu ilçesinde toprağa verildi.

Olay, 19 Mart gecesi Ümraniye Sıddık Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, rapçi Canbay & Wolker grubundan Vahap Canbay, bir süre önce ayrıldığı şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu ile yeniden barışmak istedi. Canbay, araları iyi olduğu öğrenilen arkadaşı Kubilay Kundakçı'dan yardım istedi. Kubilay Kundakçı, Vahap Canbay ve arkadaşlarıyla birlikte, Aleyna Kalaycıoğlu'nun bulunduğu stüdyonun önüne gitti. Grup araç içerisinde beklediği sırada, iddiaya göre olay yerine çakarlı lüks araçlarla gelen şüpheliler silahlı saldırı gerçekleştirdi. Şüphelilerden A.K., araç içerisindeki gruba ateş açtı. Kurşunların hedefi olan futbolcu Kubilay Kundakçı, ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Kundakçı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Kubilay Kaan Kundakçı'nın cenazesi, işlemlerin ardından memleketi olan Sakarya'nın Karasu ilçesine bağlı Yuvalıdere Mahallesi'nde getirildi. Burada Kundakçı için Merkez Cami'nde ikindi namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Namazın ardından Kundakçı ilçe mezarlığında gözyaşlarıyla toprağa verildi.