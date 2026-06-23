G.O.R.A. Evreni Dönüyor: GORA4GORA Başlıyor!

Netflix, "G.O.R.A." evrenini yıllar sonra yeniden izleyiciyle buluşturacak yeni dizisi "GORA4GORA"nın çekimlerine başlandığını duyurdu.

Platformdan yapılan açıklamaya göre, senaryosu ve yönetmenliği Cem Yılmaz imzası taşıyan dizinin setinden ilk kare de paylaşıldı.

Dizide Arif karakteri, bu kez oğlunun saygısını yeniden kazanmak ve Demon'un algoritmalarla yönettiği tiranlığı sona erdirmek amacıyla yeni bir yolculuğa çıkacak. Yapımda yanlış anlaşılmalar, kimlik arayışları ve farklı karakterlerin yer aldığı hikaye örgüsü işlenecek.

Oyuncu kadrosunda Cem Yılmaz'ın yanı sıra Bige Önal, Bora Akkaş, Burak Şafak, Bülent Şakrak, Necip Memili, Okan Çabalar, Özge Özberk, Uraz Kaygılaroğlu ve Zafer Algöz yer alıyor.

Yapımcılığını Öner F. Işık'ın üstlendiği, komedi ve bilim kurguyu bir araya getiren dizinin yapımını CMYLMZ Fikir Sanat gerçekleştiriyor.