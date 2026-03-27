G7'den Hürmüz Boğazı'nda Seyrüsefer Özgürlüğü Vurgusu
G7'den Hürmüz Boğazı'nda Seyrüsefer Özgürlüğü Vurgusu

27.03.2026 20:22
Fransa Dışişleri Bakanı Barrot, Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer özgürlüğü için arabuluculuk çağrısı yaptı.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, ABD-İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaş bağlamında, enerji arzının tehlikeye girdiği Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer özgürlüğünün yeniden tesis edilmesine ve gerilimin azaltılmasına yönelik arabuluculuk çabalarını desteklediklerini belirtti.

Bakan Barrot, Fransa'nın Cernay-la-Ville köyünde düzenlenen G7 Dışişleri Bakanları Toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Barrot, toplantı kapsamında bütün bir yıl G7 ülkelerinin çalışmalarına rehberlik edecek bir çalışma programı üzerinde anlaştıklarını aktararak, bu kapsamda Birleşmiş Milletler (BM) barışı koruma operasyonlarını etkili kılmak için reformlar yapılması, açlık ve yetersiz beslenmeyi azaltmak için küresel tedarik zincirlerinin optimize edilmesi, Çernobil Nükleer Santrali'nin kubbesinin onarımı için fon sağlanması ve uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadele için küresel bir liman ağı oluşturulması gibi 4 önemli girişim başlattıklarını kaydetti.

Barrot, ayrıca G7 ülkeleri olarak bu yıl içinde biri captagon uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele, terörle mücadele ve Karayipler'in güvenliğine ilişkin 3 uluslararası ve bölgesel konferans düzenleyeceklerini açıkladı.

Toplantı kapsamında G7 ülkelerinin Ukrayna'ya "sarsılmaz desteğini" yinelediğini dile getiren Barrot, "Hayır, Rusya ne İran'da, ne Ukrayna'da, ne de başka bir yerde uluslararası hukuku savunmuyor. Bir ulusun egemenliğini inkar ederek uluslararası hukuk savunulmaz." diye konuştu.

Barrot, Rusya'nın Ukrayna'da hastaneleri ve çocukları hedef aldığını, bu nedenle uluslararası hukuku ihlal ettiğini vurgulayarak, Rus yetkililerin iddialarının aksine Fransa'nın "nerede olursa olsun" uluslararası hukuk ihlallerini aynı şekilde kınadığını bildirdi.

Rusya'da gazetecilerin hükümetin "şiddet, baskı ve yıldırması" ile karşı karşıya olduğunu savunan Barrot, Avrupa'daki medya özgürlüğünün Rusya'da olmasını diledi.

Fransa Dışişleri Bakanı, G7'nin ABD-İsrail ve İran savaşının başından bu yana aktif bir diplomasi yürüttüğüne değinerek, G7 Dışişleri Bakanları olarak "İran'ın sivil altyapıya ve nüfusa yönelik saldırılarını derhal durdurmasını" talep eden yeni ortak bir bildiri yayınladıklarını duyurdu.

Bakan Barrot, Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer özgürlüğünün yeniden tesis edilmesi için ortak çalışmaları sürdürme konusunda da mutabık kaldıklarını söyledi.

Lübnan konusunda ise "bölgesel durumun ciddiyetinin Lübnan'ın istikrarının ve egemenliğinin garanti altına alınmasını" gerektirdiğini kaydeden Barrot, toplantıda Sudan'dan Venezuela, Küba ve Haiti'deki güvenlik durumuna kadar pek çok başlığın ele alındığını aktardı.

Barrot, ABD'nin İran savaşındaki hedeflerine ilişkin "net bir anlayışa" sahip olup olmadıkları sorusuna, ABD'nin "bu savaşta belirttiği askeri hedefinin İran'ın balistik füze yeteneklerini etkisiz hale getirmek olduğu" yanıtını verdi.

ABD'nin askeri hedeflerine ulaştıktan sonra Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer özgürlüğünün yeniden tesis edilebileceğini umduğunu dile getiren Barrot, savaşın sona erdirilmesi için Pakistan, Mısır ve Türkiye'nin arabuluculuk görüşmelerine başladıklarını anımsattı.

Barrot, "Bu çabaları destekliyoruz. Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına, gerilimin azaltılmasına, küresel ekonomi için tehlikeli sonuçları olan bu gerilimin sona ermesine yol açmasını umuyoruz." diye konuştu.

Bakan Barrot, çatışmalar dindiğinde Hürmüz Boğazı'nda gemilerin güvenliğini sağlayacak tamamen savunma amaçlı uluslararası bir refakat misyonu oluşturmayı hedeflediklerini yineledi.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Dış Politika, Diplomasi, Güvenlik, Ankara, Enerji, Güncel, Son Dakika

Diyarbakır’da sivil polis aracının geçişi sırasında EYP patladı Diyarbakır'da sivil polis aracının geçişi sırasında EYP patladı
Mircea Lucescu: Hak etmediğimiz bir yenilgi Mircea Lucescu: Hak etmediğimiz bir yenilgi
İbrahim Hacıosmanoğlu: Bir bakmışsınız ABD’den kupayla dönüyoruz İbrahim Hacıosmanoğlu: Bir bakmışsınız ABD'den kupayla dönüyoruz
Erzincan’da bir kişi yanarak ağır yaralandı Erzincan'da bir kişi yanarak ağır yaralandı
Eve giren ekipler korkunç manzarayla karşılaştı Hiçbir iz yok Eve giren ekipler korkunç manzarayla karşılaştı! Hiçbir iz yok
Nihat Kahveci’den milli yıldıza övgü dolu sözler: Son yılların üretilmiş en iyi robotu Nihat Kahveci'den milli yıldıza övgü dolu sözler: Son yılların üretilmiş en iyi robotu

20:27
Türkiye’de yaşayan Marina Markova bir konuda çok şikayetçi
Türkiye'de yaşayan Marina Markova bir konuda çok şikayetçi
20:23
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: İran’da çatışmalar haftalar içinde bitecek
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: İran'da çatışmalar haftalar içinde bitecek
19:05
WP: ABD’nin İran’a saldırılarda kullandığı Tomahawk füzelerinin hızla tükenmesi Pentagon’u endişelendirdi
WP: ABD'nin İran'a saldırılarda kullandığı Tomahawk füzelerinin hızla tükenmesi Pentagon'u endişelendirdi
18:52
BAE’nin Şarika kentinde şiddetli yağışlar nedeniyle araçlar su altında kaldı
BAE'nin Şarika kentinde şiddetli yağışlar nedeniyle araçlar su altında kaldı
18:47
Hande Erçel serbest bırakıldı
Hande Erçel serbest bırakıldı
18:17
İsrail’e açık destek veren Ugandalı komutandan tartışmalı paylaşım
İsrail'e açık destek veren Ugandalı komutandan tartışmalı paylaşım
