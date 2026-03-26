G7 Dışişleri Bakanları Çernobil'i Görüşüyor

26.03.2026 23:22
Fransa'da toplanan G7 bakanları, Çernobil'in hasar gören kubbesinin tamirini ele alacak.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, G7 ülkelerinin dışişleri bakanlarının, geçen yıl hasar gören Çernobil Nükleer Santrali'nin kubbesinin tamir edilmesini görüşeceğini ifade etti.

Fransa'nın Cernay-la-Ville köyünde başlayan G7 Dışişleri Bakanları Toplantısı, yarın sona erecek.

G7 ülkelerinin dışişleri bakanları ve Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'ın katıldığı toplantıya, ayrıca Ukrayna, Suudi Arabistan, Brezilya, Güney Kore ve Hindistan dışişleri bakanları ile Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Başkanı Odile Renaud-Basso da davet edildi.

Toplantının ilk gününde uluslararası yönetişimin reformu konusu görüşüldü.

Barrot, toplantı kapsamında Ukrayna, Japonya, İngiltere, Suudi Arabistan ve Brezilya dışişleri bakanları ve Kallas ile ayrı ayrı ikili görüşmelerde bulundu. Görüşmelerde, Rusya-Ukrayna Savaşı, Orta Doğu ve Hürmüz Boğazı'ndaki durum ele alındı.

Barrot, burada düzenlediği basın toplantısında, G7 toplantısının ilk gününde iki girişim konusunda mutabık kaldıklarını belirtti.

Bunlardan ilkinin, bir koordinasyon komitesi kurularak barış operasyonlarının reformu konusunda olduğunu aktaran Barrot, bu komitenin G7 bünyesindeki büyük ülkeleri kapsayacağını dile getirdi.

Barrot, bugünkü toplantıda ayrıca insani yardımın etkinliğinin artırılmasına dair bir başka girişimde bulunduklarını ve küresel insani yardım platformlarına yönelik desteklerini koordineli bir şekilde yapmaya karar verdiklerini ifade etti.

G7 dışişleri bakanlarının bu akşam Çernobil Nükleer Santrali'nin kubbesinin onarımını görüşeceğine işaret eden Barrot, kubbenin geçen yıl bir insansız hava aracı (İHA) saldırısında hasar gördüğünü hatırlattı.

Barrot, söz konusu kubbeye yönelik hasarın yaklaşık 500 milyon avro olduğunu belirterek, G7'nin EBRD ile yakın işbirliği çerçevesinde bu kubbenin tamiri için fon toplamak konusunda öncü rol üstlenmesi gerektiğini savundu.

Renaud-Basso'nun bu kubbenin tamiri için G7 dışişleri bakanlarına bir proje tanıtacağını söyleyen Barrot, terörle mücadele konusunda mayıs ayında Paris'te bir konferans düzenleyeceklerini duyurdu.

Barrot, uyuşturucuyla mücadele konusunda G7 ülkeleri ve ortaklarıyla limanlar arası bir ağ oluşturacaklarını ve bu vasıtasıyla bilgi paylaşımını kolaylaştıracaklarını belirtti.

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn'ın Lübnan ile İsrail arasında üst düzey isimlerin görüşmesine yönelik teklifini memnuniyetle karşıladıklarını dile getiren Barrot, İsrail makamlarını bu hafta İsrail ile Lübnan arasındaki gerilimin kalıcı olarak çözümü için bu "fırsatı" kaçırmamaya çağırdığını ifade etti.

Fransa'nın hazirandaki G7 Zirvesi için Güney Afrika'ya yaptığı daveti geri çektiği yönündeki iddia sorulan Barrot, "Güney Afrika'ya her zaman güvendik ve uluslararası meselelerde üstlendiği önemli göreve saygı gösteriyoruz. G7 ile ilgili olarak, Evian Zirvesi'ne Kenya'yı davet etmeyi seçtik." dedi.

Barrot, herhangi bir baskıya boyun eğmediklerini savunarak, önemli küresel meselelerde Güney Afrika ile yakın iletişimde olmaya devam ettiklerinin altını çizdi.

Kaynak: AA

