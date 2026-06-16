G7 Zirvesi'nde Siber Saldırı - Son Dakika
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G7 Zirvesi'nde Siber Saldırı

16.06.2026 12:03
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Fransa'nın Haute-Savoie vilayetindeki G7 Zirvesi'nde, Rusya yanlısı grup tarafından siber saldırı düzenlendi.

Fransa'da G7 Liderler Zirvesi'nin yapıldığı Haute-Savoie vilayetinde farklı kurumların internet sitelerine yönelik siber saldırı düzenlendi.

G7 Liderler Zirvesi, Fransa'nın Haute-Savoie vilayetine bağlı Evian-les-Bains kentinde G7 ülkelerinin liderlerinin katıldığı iş yemeğiyle dün başladı.

Fransız Le Parisien gazetesinin haberine göre, zirvenin ilk gününde bu vilayete bağlı Evian-les-Bains, Annecy, Thonon-les-Bains kentleri ve Saint-Gingolph köyündeki farklı kurumların internet sitelerine yönelik koordineli bir siber saldırı düzenlendi.

Sınırlı bir etkiye neden olan söz konusu siber saldırı, Rusya yanlısı bilgisayar korsanlarından oluşan NoName057 (16) grubu tarafından üstlendi.

Siber güvenlik platformu FalconFeeds'in ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından NoName057 (16) grubunun bu saldırıya ilişkin Telegram mesajı paylaşıldı.

Söz konusu mesajda, "Tabii ki böyle bir etkinliği es geçemeyiz ve Fransa'ya küçük bir hediye verdik." ifadesi yer aldı. Mesajda ayrıca, Haute-Savoie'da siber saldırının hedefi olan kurumların isimleri paylaşıldı.

Siber saldırının hedefi olan Annecy Gölü Turizm Bürosunun Basın Sorumlusu Louise-Adelaide Selle, kurumlarının internet sitesinin dün sabah 10 dakika boyunca yavaşladığını belirtti.

Selle, bunun herhangi bir teknik soruna veya güvenlik açığına sebebiyet vermediğini kaydederek, bu tür yapay zeka kaynaklı saldırılara oldukça sık rastladıklarını aktardı.

Haute-Savoie Valiliği ise olayı Paris Savcılığına bildirdi.

Kaynak: AA

Teknoloji, Güvenlik, Politika, Fransa, Güncel, Rusya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel G7 Zirvesi'nde Siber Saldırı - Son Dakika

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