GABB Eş Başkanı Şadal: Kayyum Uygulamaları Demokrasiye Darbe - Son Dakika
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GABB Eş Başkanı Şadal: Kayyum Uygulamaları Demokrasiye Darbe

Güneydoğu Anadolu Bölgesi Belediyeler Birliği (GABB) Eş Başkanı Neslihan Şadal, kayyum uygulamalarının yalnızca seçilmiş belediye yönetimlerini hedef almadığını, aynı zamanda toplumun demokrasiye olan güvenine de büyük zarar verdiğini belirtti. Şadal, diyalog sürecinin barışa ve demokrasiye katkıda bulunmasını umduklarını ifade etti.

29.04.2025 16:49  Güncelleme: 17:14
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İSMET MİKAİLOĞULLARI

(DİYARBAKIR) - Güneydoğu Anadolu Bölgesi Belediyeler Birliği (GABB) Eş Başkanı Neslihan Şadal, "Kayyım uygulamaları yalnızca seçilmiş belediye yönetimlerini hedef almakla kalmamakta, aynı zamanda toplumun demokrasiye olan güvenine de ağır bir darbe vurmaktadır" dedi.

GABB 2025 Yılı Birinci Olağan Meclis Toplantısı, Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Burada konuşan Şadal, GABB'ın çalışmaları hakkında bilgi verdikten sonra, siyasetteki gelişmelere değindi.

Şadal, "Bir yandan kendi gündemlerimiz çerçevesinde çalışmalarımızı sürdürürken, öte yandan Türkiye kamuoyunun yakından takip ettiği sürece dair bazı hususları da paylaşmayı gerekli görüyoruz. Öncelikle, Türkiye siyasetinde başlayan diyalog zeminini kıymetli bulduğumuzu ifade etmek isteriz. Başlatılan bu diyalog sürecinin çatışmasızlığa, barışa ve demokrasiye vesile olmasını umut ediyoruz." dedi.

Kayyumların topluma yönelik bir darbe olduğunu söyleyen Şadal, şunları kaydetti:

"Kayyım uygulamaları yalnızca seçilmiş belediye yönetimlerini hedef almakla kalmamakta, aynı zamanda toplumun demokrasiye olan güvenine de ağır bir darbe vurmaktadır. Yargısal kumpaslar yoluyla halkın iradesine müdahale edilmesi, toplumun umutlarını baltalamaktan başka bir sonuç doğurmamaktadır. Bugün iktidara düşen görev bu umudu baltalamak değil, onu korumak ve büyütmektir. Demokratik bir Türkiye hedefleniyorsa, bunun asgari koşulu halkın iradesine, yani sandıktan çıkan sonuca saygı göstermektir. Seçme ve seçilme hakkını güvence altına almak, iktidarın anayasal sorumluluğudur. Demokratik toplum, ancak halkın karar hakkına saygı gösterildiği ölçüde var olabilir.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi Belediyeler Birliği olarak, kayyum atamalarına olanak tanıyan 5393 sayılı Belediyeler Kanunu'nun ilgili maddelerinin yeniden düzenlenmesini ve başkan vekili seçme yetkisinin belediye meclislerine devredilmesi gerektiğinin altını çiziyoruz. Ayrıca, kayyum uygulamalarına derhal son verilmesini, seçilmiş yöneticilerin görevlerine iade edilmesini, tutuklu belediye eş başkanları ve belediye meclis üyelerinin serbest bırakılmalarını, yerel demokrasinin daha da güçlendirilmesi gerektiğini ifade ediyoruz."

Toplantıda GABB Meclisi 1. Başkan Vekili seçimi yapıldı, 2024 yılı faaliyet raporu ile aynı yıla ilişkin mali hesap raporu ele alındı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel GABB Eş Başkanı Şadal: Kayyum Uygulamaları Demokrasiye Darbe - Son Dakika

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