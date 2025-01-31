Gabbard, Trump'ın DNI Adaylığı İçin Savunma Yaptı

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ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal İstihbarat Direktörlüğüne (DNI) aday gösterdiği tartışmalı isim Tulsi Gabbard, Senato'daki onay oturumunda Rusya, Suriye ve Edward Snowden'la ilgili eski açıklamaları konusunda kendisini savundu.

Trump'ın DNI koltuğuna aday gösterdiği Gabbard, Senato İstihbarat Komitesindeki onay oturumunda senatörlerin sorularını yanıtladı.

Onaylanması halinde aralarında Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) ve Federal Soruşturma Bürosu (FBI) dahil olmak üzere ABD'nin 18 istihbarat kurumuna başkanlık edecek olan Gabbard, ulusal güvenliği artırma ve ulusal güvenlik sırlarını muhafaza etme konusunda son derece hassas olacağını vurguladı.

Edward Snowden'ın ABD'ye ait sırları yasa dışı yollarla ifşa ettiği ve bu nedenle dünyanın birçok yerindeki Amerikan istihbarat unsurlarını tehlikeye soktuğu görüşünü paylaşan Gabbard, bu tür sızıntıların bir daha yaşanmaması için tüm tedbirleri alacaklarını belirtti.

Daha önce Snowden'a verdiği destekle tanınan Gabbard, Snowden'ın "vatan haini" olup olmadığına dair soruları doğrudan yanıtlamaktan kaçınarak, istihbarat topluluğu olarak yalnızca geleceğe odaklandıklarını ifade etti.

Rusya ya da Suriye'nin kuklası değilim

Daha önce hem Rusya hem de Suriye ile ilgili yaptığı açıklamaları ve Şam'a yaptığı ziyaretle tartışmalara neden olan Gabbard, sadece ABD çıkarlarına hizmet edeceğini ve "kimsenin kuklası olmadığını" savundu.

Bazı senatörlerin, Rusya ve Suriye ile ilgili açıklamalarının ABD ulusal çıkarlarına ters olduğu yönündeki sorularına yanıt veren Gabbard, "Beni Trump'ın kuklası, Putin'in kuklası, Esad'ın kuklası, bir gurunun kuklası veya Modi'nin kuklası olmakla suçluyorlar, aynı anda beş farklı kuklacının kuklası olmanın saçmalığını fark etmediler." dedi.

"Esad'ı, Kaddafi'yi ya da herhangi bir diktatörü sevmiyorum. Sadece El Kaide'den nefret ediyorum." diyen Gabbard, Suriye'de "El Kaide'nin Suriye kolu olan HTŞ'nin yönetimde olduğunu." belirtti.

Gabbard, HTŞ ile ilgili olarak, "Suriye şu anda, 11 Eylül'de sokaklarda dans eden ve birçok ABD askerinin öldürülmesinden sorumlu olan bir İslamcı cihatçı tarafından yönetilen El Kaide uzantısı HTŞ tarafından kontrol ediliyor." yorumunu yaptı.

Rusya'nın ABD'ye karşı "dezenformasyonlarına" yönelik her zaman uyanık olacaklarını kaydeden Gabbard, Rusya lehine çalışan bir isim olmadığını ve Demokratların bu konudaki suçlamalarının tamamen "siyasi intikam" olduğunu savundu.

Bazı Cumhuriyetçi senatörler ise Gabbard'ın 5 kez FBI güvenlik kontrolüne girdiğini, kendilerinin de bu kontrollerden geçtiğini gördüklerini ve Gabbard'ın sicilinde hiçbir sorun olmadığını ifade etti.