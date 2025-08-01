Gabon Cumhurbaşkanı Nguema Türkiye'de İşbirliği Vurgusu Yaptı

Türkiye ziyareti devam eden Gabon Cumhurbaşkanı Brice Clotaire Oligui Nguema, Türkiye-Gabon İş ve Yatırım Forumu'nda konuştu.

Türkiye-Gabon İş ve Yatırım Forumu, Gabon Cumhurbaşkanı Nguema, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak ve DEİK/Türkiye-Gabon İş Konseyi Başkanı Ersel Topaloğlu ile iki ülkenin iş dünyası temsilcilerinin katılımıyla DEİK Genel Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Kendisinin ve delegasyonunun Türkiye'de çok iyi ağırlandığını belirten Nguema, "Biz şimdi her iki tarafın da kazandığı, kazan kazan prensibine dayanan yeni bir işbirliği şekli geliştiriyoruz. Aynı zamanda Türk girişimcilere teşekkür etmek istiyorum. Bazı girişimciler halihazırda zaten Gabon'a yerleşmiş durumdalar ve ülkemizin ekonomik gelişimine çok ciddi bir katkı sunmaktalar." dedi.

Nguema, foruma katılan Türk girişimcilerin bu sayede Gabon'a yatırım yapma isteklerini ifade etmiş olduklarını vurgulayarak, "Şundan eminim, Türk şirketlerinin kapasiteleri tamamen yerinde. Bizim Gabon'da yeni şeyler üretmemizi, inşan etmemizi sağlayacaklar. Çünkü Türkler inşa eden bir halktır." diye konuştu.

Gabon'un yerel kaynaklarını ve ham maddelerini ülke içinde işlemek ve dönüştürmek istediklerini aktaran Nguema, "Ülkenin avantajlı noktaları çok fazla. Yatırım yapmaya son derece uygun bir ülke. Birçok ham madde var. Mesela petrol, gaz, manganez, uranyum, kolmat, liste çok uzun, saymakla bitmez." açıklamasında bulundu.

Nguema, Türkiye ile Gabon arasında imzalanan son anlaşmalardan oldukça memnun olduğunu ifade ederek, "Ancak iki ülke arasındaki bu işbirliğinin enerji, inşaat, hidroelektrik barajlarının inşası, termik santraller gibi alanlara da genişlemesi gerekiyor." görüşünü paylaştı.