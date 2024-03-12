Gabon'un başkenti Librevil'de 5 lise öğrencisi boğuldu

Galatasaray, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Kasımpaşa ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, topla ısınma ve pas çalışmalarıyla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, üç takımlı turnuva ile sona erdi. Galatasaray, yarın yapacağı idmanla Kasımpaşa maçı hazırlıklarına devam edecek.