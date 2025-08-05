Gagauz Lideri Gutsul, 7 Yıl Hapis Ceza Kararını Protesto Etti - Son Dakika
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Gagauz Lideri Gutsul, 7 Yıl Hapis Ceza Kararını Protesto Etti

05.08.2025 16:28
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Yevgeniya Gutsul, hapis cezasını siyasi bir hüküm olarak nitelendirip adaletsizlikle suçladı.

Moldova Cumhuriyetine bağlı Gagauz Özerk Yeri Başkanı Yevgeniya Gutsul, 7 yıl hapis cezasına çarptırılması kararının adil olmadığını belirterek "Bu, yukarıdan gelen emirle planlanan ve uygulanan siyasi bir hüküm." ifadesini kullandı.

Gutsul, başkent Kişinev'deki yapılan duruşmanın ardından yayımladığı mesajda, 7 yıl hapis cezası kararının Moldova'da yapılacak parlamento seçimleri öncesinde alındığına dikkati çekerek iktidarın, muhalif güçlere baskı kurduğunu savundu.

Gutsul, şunları kaydetti:

"Bu kararın adaletle ilgilisi yok. Bu, yukarıdan gelen emirle planlanan ve uygulanan siyasi bir hüküm. Bu, sadece bana değil, Moldova'nın demokratik sistemine yönelik bir hüküm. Bu, Gagauz Özerk Yeri sakinlerini korkutma girişimi. Bu, ülkedeki tüm muhalif güçlere bir uyarı. Bu saçmalığı kabul etmiyorum. Onurum ve adalet için mücadele edeceğim. Yıkılmayacağım. Halkıma, çocuklarıma ve aileme döneceğim. Alınan karara itirazlarda bulunacağız ve adaleti sağlayacağız."

Olay

Moldova hükümetinin daimi üyesi olan başkanı belirlemek için Gagauz Özerk Yeri'nde Mayıs 2023'te seçim yapılmıştı.

Seçimin ikinci turunu, Rus yanlılığı ve ülkedeki iktidara muhalif olmasıyla bilinen "Şor" Partisi tarafından aday gösterilen Yevgeniya Gutsul kazanmıştı.

Ülkenin bütçesinden para çalmakla suçlanan ve İsrail'de saklandığı iddia edilen iş insanı İlan Şor'a ait "Şor" Partisinin faaliyetleri Haziran 2023'te yasaklanmıştı.

Mart sonunda Kişinev'deki havalimanında gözaltına alınan Gutsul'un 20 gün tutuklanmasına, devamında da ev hapsinde kalmasına karar verilmişti.

Kişinev'deki mahkemede bugün yapılan duruşmada ise iki çocuk sahibi Gutsul, 2023'teki başkanlık seçimi kampanyasının yasa dışı finanse edildiği gerekçesiyle 7 yıl hapis cezasına, yaklaşık 41 milyon Moldova leyi (yaklaşık 2 milyon 400 bin dolar) para cezasına çarptırılmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gagauz Lideri Gutsul, 7 Yıl Hapis Ceza Kararını Protesto Etti - Son Dakika

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