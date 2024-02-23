Galata Kulesi, Güçlendirme ve Onarım Çalışmaları Nedeniyle Ziyarete Kapalı - Son Dakika
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Galata Kulesi, Güçlendirme ve Onarım Çalışmaları Nedeniyle Ziyarete Kapalı

Galata Kulesi, Güçlendirme ve Onarım Çalışmaları Nedeniyle Ziyarete Kapalı

Galata Kulesi, depreme karşı güçlendirme ve dış cephe onarımı çalışmaları sebebiyle bir ay süreyle ziyarete kapalı olacak. Kulenin çatı onarımı tamamlandıktan sonra aleminin konservasyonu yapıldı ve yerine yerleştirildi. Yapının beden duvarlarında ve zemininde jeoradar çalışmaları gerçekleştirildi. Tespit edilen detaylar doğrultusunda kulenin dış cephe onarımı da yapılacak. Restorasyon çalışmaları sırasında kuş yuvalarına zarar verilmeyecek ve göç mevsimi gözetilecek. Galata Kulesi'nin çalışmalarının nisanda tamamlanması planlanıyor.

23.02.2024 09:17
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Galata Kulesi, depreme karşı güçlendirme ve dış cephe onarımı çalışmaları sebebiyle bugünden itibaren bir ay süreyle ziyarete kapalı olacak.

Kulenin çatı onarımı çalışmaları sebebiyle 8'inci katı geçen yıl kasımda ziyaret kapatılmıştı. Süreç içinde kulenin aleminin konservasyonu tamamlandı ve yerine yerleştirildi.

Yapının beden duvarlarında ve zemininde ise jeoradar çalışmaları gerçekleştirildi.

Tespit edilen detaylar doğrultusunda kulenin dış cephe onarımı da yapılacak. Restorasyon çalışmaları sırasında kulenin beden duvarlarında bulunan 400'e yakın göçmen kuş yuvasına zarar verilmeyecek.

Tüm uygulamalar, kuş yuvaları ve ebabil kuşlarının göç mevsimi gözetilerek gerçekleştirilecek.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne 2013'te dahil edilen ve İstanbul silüetinin önemli yapılarından biri olan kuledeki çalışmaların nisanda tamamlanması planlanıyor.

Kaynak: AA

Turizm, Güncel, Son Dakika

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