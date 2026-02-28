Galata Kulesi Nadir Hastalıklar Günü İçin Aydınlatıldı

İstanbul'un simge yapılarından Galata Kulesi, 28 Şubat Nadir Hastalıklar Günü kapsamında aydınlatıldı.
Türk Nöroloji Derneği'nin girişimiyle, nadir hastalıkların toplum sağlığı açısından taşıdığı öneme dikkati çekmek ve kamuoyunda farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen ışıklandırmada, nadir hastalıkların logosunun renkleri kullanıldı.
Saat 19.00'da başlayan aydınlatmanın gece yarısına kadar sürmesi bekleniyor.
