Galata Kulesi\'nde dezenformasyona karşı ışıklı mesajlar yansıtıldı

CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan dezenformasyonla mücadele mesajları, İstanbul'un simge yapılarından Galata Kulesi'ne yansıtıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan dezenformasyonla mücadele mesajları, Galata Kulesi'ne yansıtıldı. Mesajlarda, "Doğru bilgiye ulaşmak, bilgiyi kaynağından teyit etmek ve paylaşmadan önce sorgulamak hepimizin sorumluluğudur", "Gösterilene değil gerçeğe bak!?Dezenformasyona dur de!", "Paylaşmadan önce dur, düşün, sorgula.?Dezenformasyona dur de!", "Eksik bilgi yanlış algı üretir.?Dezenformasyona dur de!" ifadeleri yer aldı.