Galata Kulesi'nde Havacılık Sergisi

İstanbul'un simge yapılarından olan, günde binlerce yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırlayan Galata Kulesi'nde "Hezarfen'den Beri Aynı Ruhla" sergisi, 22 Temmuz'da sanatseverlerle buluşacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığının müzecilik vizyonu doğrultusunda 2020'den itibaren tarihi sergiler ve kültürel etkinliklere ev sahipliği yapan Galata Kulesi'ndeki serginin açılış törenine, Türkiye'nin uzaya çıkan ilk astronotu Alper Gezeravcı katılacak.

Sergide, İsmail Cevheri'den Hezarfen Ahmed Çelebi'ye, Lagari Hasan Çelebi'den Vecihi Hürkuş'a, Sabiha Gökçen'den Alper Gezeravcı'ya kadar Türk havacılık tarihine yön veren isimlerin başarı hikayeleri ve görselleri yer alacak.

Ayrıca Türk savunma sanayisinin yerli ve milli hava araçlarıyla ilgili bilgiler ve görsellerin yer aldığı ek bölüm, sergide izlenime sunulacak.

"Hezarfen'den Beri Aynı Ruhla" sergisi, Türk havacılığının bin yılı aşan tarihine ve bugünkü başarılarına ışık tutmayı hedefliyor.