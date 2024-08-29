Galata Mevlevihanesi'nde Şeyh Galib Dede ve Kudretullah Dede türbeleri açıldı

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Galata Mevlevihanesi'nin mahzenindeki hatların ilk defa sergilendiği "Mahzen-i Esrar" sergisi ile tefrişatı biten Şeyh Galib Dede ve Kudretullah Dede türbeleri açıldı.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, açılışta yaptığı konuşmada daha önce de çeşitli restorasyonlardan geçen Galata Mevlevihanesi'nin Beyoğlu ve çevresindeki önemli eserlerden biri olduğunu söyledi.

Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi'ndeki inşaat sırasında mevlevihaneyi pek çok kez ziyaret ettiklerini dile getiren Yazgı, "Buranın bir kültür adası olması gerektiği üzerinde durduk. Çelebi ailesinden de değerli dostlarımız burada. Galata Mevlevihanesi ve Mevlevi kültürü gerçek anlamda şu anda dünyanın ihtiyacı olan belki de en önemli kavramları barındırıyor." dedi.

"Bugüne kadar görülmemiş eserler var"

Kültür varlıklarının gerçek fonksiyonlarıyla hayatta tutulmasının önemini vurgulayan Yazgı, restorasyon sürecinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Yazgı, açılan serginin ve yapılan çalışmaların planlananların sadece bir kısmı olduğunu belirterek, şu bilgileri verdi:

"Bugüne kadar depolarımızda hiç kimse tarafından görülmemiş güzel levhalarımız, tespihlerimiz, müttekalarımız var. Bunlar, o dönemin yaşamsal koşulları içerisinde, o varoluştaki samimiyeti hissetme çabası, Mevlevi kültüründeki en önemli mihenk taşlarından bir tanesi."

Türbelerin aslına ve ait olduğu döneme uygun restore edildiğini aktaran Yazgı, "Bizim için çok önemli olan Kudretullah Dede Türbesini güzel bir şekilde restore ettik." diye konuştu.

Gökhan Yazgı, Bakanlık olarak ecdattan miras kalan her türlü eseri korumayı görev bildiklerini vurgulayarak, ziyaretgahların daha güzel bir şekilde kullanım fonksiyonları ve içerisindeki aktiviteleriyle yaşatılması çabalarının devam edeceğini dile getirdi.

"Yüksek hizmet anlayışını hak eden bir yer"

Türkiye Yazma Eserler Kurumu (TYEK) Başkanı Coşkun Yılmaz da mevlevihanede özel bir gün yaşandığını belirterek, "Galata Mevlevihanesi Türkiye'de ve dünyada tarihi müştemilatıyla ayakta duran çok nadir eserlerden birisi." değerlendirmesinde bulundu.

Sultan II. Bayezid devrinden itibaren, sultanların mevlevihaneye hizmet etmekle şeref bulduğunu, bugün de özel olarak ilgilenilen bir merkez olduğunu aktaran Yılmaz, "Hem tarihi, kültürel birikimi hem miras değeri hem de burada yetişen insanların tarihimize ve kültürümüze kazandırdığı unsurlar itibarıyla bu yüksek hizmet anlayışını hak eden bir yer. Ne yapsak, ne yapılsa az." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, mevlevihanede sadece türbeler içinde değil "hamuşan" olarak adlandırılan kabristanda da önemli isimlerin mezarlarının bulunduğunu söyleyerek, "Burası İstanbul'un tarihi bir kültür, irfan merkezi, büyük bir ziyaretgahı." diye konuştu.

Çok özel bir serginin sanatseverlerle buluştuğunu sözlerine ekleyen Yılmaz, sergilenen eserlere ilişkin bir kitabın yayımlanmasının da planlandığını kaydetti.

Konuşmaların ardından restorasyonu tamamlanan Galata Mevlevihanesi'ndeki Semahane ile tefrişatı biten Şeyh Galib Dede ve Kudretullah Dede türbeleri ziyaret edildi.

Galata/Kuledibi Mevlevihanesi'nin mahzenindeki hat levhası, tespih, tombak, kavuklul, levha gibi eserlerin sergilendiği "Mahzen-i Esrar" sergisi de katılımcıların ziyaretine açıldı.