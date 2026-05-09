Galatasaray 26. Şampiyonluğunu İlan Etti

09.05.2026 23:09
Galatasaray, Antalyaspor'u 4-2 yenerek Süper Lig'deki 26. şampiyonluğunu kazandı.

(İSTANBUL)- Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Antalyaspor'u 4-2 mağlup eden Galatasaray, sezonun bitimine bir hafta kala Süper Lig'deki 26. şampiyonluğunu ilan etti.

RAMS Park'ta oynanan karşılaşmada Antalyaspor, 45 artı 3. dakikada Soner Dikmen'in golüyle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

Galatasaray, 56. dakikada Mario Lemina'nın golüyle beraberliği sağladı. Antalyaspor, 62. dakikada Soner Dikmen'in frikik golüyle yeniden öne geçti.

Sarı-kırmızılı ekipte Victor Osimhen, 66. dakikada penaltıdan attığı golle skoru 2-2'ye getirdi. Osimhen, 88. dakikada bir kez daha fileleri havalandırdı. Galatasaray'ın son golünü ise 90 artı 5. dakikada Kaan Ayhan kaydetti.

Bu sonuçla Galatasaray, sezonun bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan ederek üst üste 4'üncü toplamda 26. kez Süper Lig'de şampiyon oldu.

Kaynak: ANKA

