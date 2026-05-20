ÇANAKKALE'de, Galatasaray'ın 26'ncı şampiyonluğu sonrasında 1915 Çanakkale Köprüsü sarı-kırmızı renklerle ışıklandırıldı.
Cumhuriyet'in 100'üncü yılını simgeleyen 2023 metrelik orta açıklığıyla 'Dünyanın en uzun orta açıklıklı asma köprüsü' unvanını alan 1915 Çanakkale Köprüsü'nde; Galatasaray'ın, 2025/26 sezonunda şampiyon olması dolayısıyla ışık gösterisi yapıldı. Türkiye'nin en önemli projeleri arasında yer alan 1915 Çanakkale Köprüsü sarı kırmızı renklerle aydınlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Galatasaray'a Özel Işık Gösterisi Çanakkale Köprüsü'nde - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?