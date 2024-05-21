Galatasaray-Fenerbahçe derbisi olaylarına ilişkin ifadeye çağrıldılar - Son Dakika
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Galatasaray-Fenerbahçe derbisi olaylarına ilişkin ifadeye çağrıldılar

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi olaylarına ilişkin ifadeye çağrıldılar

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasındaki Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından yaşanan olaylara ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında Ertuğrul Karanlık, Hulusi Belgü ve Emre Kartal ifadeye çağırıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Fenerbahçe Kulübü doktoru Ertuğrul Karanlık, eski Fenerbahçe yöneticisi Hulusi Belgü ve İsmail Kartal'ın oğlu Emre Kartal'ın ifadelerinin alınacağı belirtildi. Ayrıca, Galatasaray-Fenerbahçe maçı sonrasında Stadyum Müdürü A.Ç'ye yönelik darp girişiminde bulunan 5 kişi hakkında adli işlem başlatıldığı ve stat içindeki olaylara karışanların kimlik tespiti çalışmalarının devam ettiği açıklandı.

21.05.2024 15:39
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Trendyol Süper Lig'in 37. haftasındaki Galatasaray- Fenerbahçe derbisinin ardından yaşanan olaylara ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında Ertuğrul Karanlık, Hulusi Belgü ve Emre Kartal ifadeye çağırıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Galatasaray-Fenerbahçe müsabakasının ardından yaşanan olaylara ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında, Fenerbahçe Kulübü doktoru Ertuğrul Karanlık, eski Fenerbahçe yöneticisi Hulusi Belgü ve İsmail Kartal'ın oğlu Emre Kartal ifadeleri alınmak üzere savcılığa çağırıldı.

İstanbul Valiliği, Galatasaray-Fenerbahçe maçı sonrasında Basın ve Spor Savcısı talimatı doğrultusunda Stadyum Müdürü A.Ç'ye yönelik darp girişiminde bulunan 5 kişi hakkında adli işlem başlatıldığını, stat içindeki olaylara karışanların kimlik tespiti çalışmalarının devam ettiğini bildirmişti.

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Kaynak: AA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Trendyol Süper Lig, Ertuğrul Karanlık, İsmail Kartal, Fenerbahçe, Güvenlik, Hukuk, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Galatasaray-Fenerbahçe derbisi olaylarına ilişkin ifadeye çağrıldılar - Son Dakika

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