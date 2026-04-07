Galatasaray, Göztepe ile 64. Randevuda Liderliği Pekiştirmek İstiyor

Trendyol Süper Lig'in 27. hafta erteleme maçında Galatasaray, yarın saat 20.00'de deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak. Ligde 64 puanla lider olan sarı-kırmızılılar, hafta sonu Trabzonspor'a 2-1 yenilerek şampiyonluk yolunda kayıp yaşadı ve bu maçta galip gelerek rakipleriyle puan farkını artırmak istiyor. Göztepe ise 46 puanla 5. sırada yer alıyor.

İki takım bugüne kadar Süper Lig'de 63 kez karşılaştı; Galatasaray 38 galibiyet, Göztepe 12 galibiyet ve 13 beraberlik aldı. İlk yarıdaki maçı Galatasaray 3-1 kazandı. Bu sezon deplasmanda 9 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 28 puan toplayan Galatasaray, ligde en çok gol atan takım olarak 27 maçta 63 gol kaydetti ve 14 farklı futbolcu gol attı. Savunmada ise her iki takım da 27 maçta 20 gol yiyerek ligin en az gol yiyen takımları arasında.

Son 10 maçta Galatasaray 9 galibiyet alırken, Göztepe 1 kez kazandı. Teknik direktörler Okan Buruk ve Stanimir Stoilov 4. kez rakip olacak; Buruk önceki 3 maçı kazandı. Galatasaray'da Victor Osimhen sakatlık, Abdülkerim Bardakcı ceza nedeniyle forma giyemeyecek; Gabriel Sara'nın durumu belirsiz, Leroy Sane ise cezasını tamamladı. Maçı hakem Alper Akarsu yönetecek.