Galatasaray, Kocaelispor Beraberliğiyle Liderlikte Farkı Düşürdü

Süper Lig'de 29. hafta maçında lider Galatasaray, evinde Kocaelispor'u konuk etti. Maça tutuk başlayan Galatasaray, 30. dakikada Leroy Sane'nin kafa golüyle 1-0 öne geçti. İkinci yarı dengede giden oyunda, 64. dakikada oyuna giren Bruno Petkovic, 72. dakikada attığı golle skoru 1-1'e getirdi. Beraberlik sonrası rakibine üstünlük kuramayan Galatasaray istediği golü bulamadı ve karşılaşma 1-1 sona erdi. Sarı-kırmızılı takım, Fenerbahçe'nin kazandığı haftada kritik bir puan kaybı yaşadı ve aradaki farkı iki puana düştü.

Trio programı, Galatasaray - Kocaelispor maçında yaşanan tartışmalı pozisyonları tek tek yorumladı. Maçta 3 penaltı beklentisi olmuştu. Kocaelispor'da penaltı beklentisi için hakemler, Torreira'nın ayağına basma pozisyonunda ihlal olmadığını ve oyunun devam etme kararının doğru olduğunu belirtti. Serdar Dursun ile penaltı beklenen pozisyonda, Jakobs'un riskli ama penaltı için yetersiz bir hareket yaptığı, hakemin kale vuruşu kararının doğru olduğu vurgulandı. Galatasaray'ın penaltı beklentisinde ise Jakobs'a yapılan müdahalede faul olmadığı, devam kararının uygun olduğu ifade edildi. Petkovic'in golünde ofsayt olmadığı, topun ters köşeye gittiği ve golün geçerli olduğu açıklandı.