Galatasaray'da Oyun Alarm Veriyor: Kocaelispor Beraberliği Sonrası Eleştiriler Yoğunlaştı

Galatasaray, Süper Lig'de Kocaelispor ile 1-1 berabere kalarak son 3 maçta 5 puan kaybetti. Bu sonuç, takımın performansına yönelik eleştirileri artırdı. Spor yazarları, teknik direktör Okan Buruk'un başının ağrıyacağını belirterek, 50 bin taraftarın coşkusuna rağmen ortaya konan futbolun motive edici olmadığını vurguladı. Milli takımlara 18 futbolcu gönderen bir takımın daha iyi oynaması gerektiği ifade edildi.

Maçta, ikinci yarıda Kocaelispor'un golüyle iklim değişti ve Galatasaray şaşkınlık içinde oyundan düştü. Bu durum, Fenerbahçe ile puan farkının 2'ye inmesine yol açtı. Orta sahanın kaybedildiği belirtilirken, özellikle ikinci yarıdaki düşüşün Kocaeli maçında da sürdüğü ve Buruk'un değişiklikleriyle sorunun arttığı kaydedildi. Kocaelispor, ikinci yarıdaki pozitif futboluyla puanı hak etti.

Osimhen'siz Galatasaray'ın hücum gücünün düştüğüne dikkat çekilirken, uzun süredir eleştirilen oyunun bu maçta tıkandığı belirtildi. Ayrıca, Okan Buruk'un zihinsel dağınıklığı nedeniyle takıma odaklanmak yerine rakiplerle uğraştığı ve başkan Dursun Özbek'in bu konuda görüşme yapması gerektiği ifade edildi. Galatasaray, bir sonraki maçta Gençlerbirliği ile deplasmanda karşılaşacak.