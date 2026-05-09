Galatasaray şampiyonluğu 7 ilde kutlandı
09.05.2026 23:44
Trendyol Süper Lig'de bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu garantileyen Galatasaray'ın 4-2 yendiği Antalyaspor maçı sonrası Diyarbakır, Siirt, Mardin, Bingöl, Batman, Şırnak ve Elazığ'da taraftarlar konvoylar, meşaleler ve havai fişeklerle sevinç gösterileri yaptı.

Diyarbakır'da araçlarıyla konvoy oluşturan taraftarlar, korna çalarak şampiyonluk sevincini yaşadı.

Merkez Kayapınar ilçesindeki Mahabat Bulvarı'nda da sarı-kırmızılı taraftarlar bayraklarla takımları için tezahürat yaptı, meşale yaktı, havai fişekle takımlarının sevincine ortak oldu.

Siirt

Galatasaray'ın, sezon bitimine 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etmesi Siirt'te de coşkuyla kutlandı.

Kentteki farklı noktalarda bir araya gelen sarı-kırmızılı taraftarlar, araç konvoyu oluşturdu, caddelerde yürüdü.

Araçlarla tur atan taraftarlar, Galatasaray ve Türk bayraklarıyla sevinç gösterisinde bulundu.

Mardin

Mardin'de Galatasaraylı taraftarlar, takım bayrakları ve formalarıyla cadde ve meydanlarda kutlama yaptı.

Artuklu ilçesindeki 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı ile Vali Ozan Caddesi'nde toplanan taraftarlar, havai fişek patlattı, meşaleler yaktı.

Uzun araç konvoyları oluşturulan kutlamalarda, polis ekipleri cadde ve meydanlarda güvenlik önlemleri aldı.

Bingöl

Bingöl'de Kent Meydanı'nda toplanan Galatasaraylı taraftarlar, şampiyonluğu kutladı.

Araçlarıyla konvoy oluşturan taraftarlar, meşaleler yakıp tezahüratlarda bulundu.

Taraftarlar, Galatasaray bayraklarıyla şehir turu attı.

Batman

Batman'da Turgut Özal Bulvarı'nda toplanan taraftarlar, Atatürk Parkı'na kadar yürüdü.

Meşaleler yakılan kutlamalara bazı vatandaşlar araçlarından korna çalarak eşlik etti.

Bayraklar sallayan taraftarlar, halay çekerek kutlama yaptı.

Şırnak

Şırnak'ta Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen Galatasaray taraftarları, takımlarının şampiyonluğunu kutladı.

Meşaleler yakan ve havai fişek patlatan taraftarlar, araçlarla konvoy oluşturup şehir turu attı.

Elazığ

Elazığ'da da Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan sarı-kırmızılı taraftarlar, şampiyonluğu kutladı.

Coşkularını tezahüratlarla ifade eden taraftarlar, kent merkezinde araç konvoyları oluşturdu.

Polis ekipleri kutlamalar sırasında güvenlik önlemleri aldı.

Kaynak: AA

