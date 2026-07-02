Galler'de Nadir Parazit Vakası - Son Dakika
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Galler'de Nadir Parazit Vakası

02.07.2026 15:56
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Lowri Denman'ın beyninde 38 parazit bulundu, Hindistan seyahati sonrası ortaya çıktı.

Galler'de yaşayan Lowri Denman'ın, 2007 yılında Hindistan'a yaptığı gezinin ardından bulaştığı düşünülen enfeksiyon nedeniyle beyninde 38 parazit tespit edildiği belirtildi.

BBC'nin haberine göre, bulaşıcı hastalıklar ve mikrobiyoloji uzmanı Dr. Brendan Healy, Denman'ın enfeksiyonu, üç aylık Hindistan seyahati sırasında farkında olmadan tükettiği mikroskobik tenya yumurtaları barındıran domuz etinden kaynaklandığı değerlendirmesinde bulundu.

42 yaşındaki Denman'ın rahatsızlığının ilk belirtisi, seyahatinden üç yıl sonra, 2010 yılında dışkısında yaklaşık bir metre uzunluğunda tenya (insan ve hayvanların bağırsaklarında parazit olarak yaşayan, şerit şeklinde yassı solucan) görmesiyle ortaya çıktı.

Olayın ardından doktora başvuran Denman'ın testlerinde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı ancak bir yıl içinde şiddetli baş ağrıları yaşamaya başladı ve 2011'de ilk epilepsi nöbetini geçirdi.

Ardından, yapılan beyin taramaları sonucunda Denman'ın beyninde 38 parazit tespit edildi.

Parazit önleyici ilaç ve steroid tedavisi gören Denman'ın sağlığı bir süre düzelirken daha sonra yeniden fenalaşarak 6 hafta boyunca nöropsikiyatri hastanesinde tedavi gördü, bu süreçte şiddetli kaygı, panik atak ve psikoz belirtileri yaşadı.

Dr. Healy, Denman vakasının, İngiltere ve ABD'deki uzmanlarca incelendiğini ve bu denli nadir bir vakanın çoğu enfeksiyon hastalıkları uzmanının kariyeri boyunca hiç karşılaşmayacağı türden olduğunu belirtti.

Denman, 2017'den bu yana nöbet geçirmiyor, 2022 yılında da işine geri döndü ancak ömür boyu epilepsi ilacı kullanmaya devam edecek.

Kaynak: AA

Hindistan, Galler, Sağlık, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Galler'de Nadir Parazit Vakası - Son Dakika

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