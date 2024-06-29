Gambiya'da Atatürk Kütüphanesi açıldı - Son Dakika
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Gambiya'da Atatürk Kütüphanesi açıldı

TİKA'nın desteğiyle Gambiya Silahlı Kuvvetleri Eğitim Okulu'ndaki Atatürk Kütüphanesi hizmete açıldı. Türkçe eğitimi alan Gambiya Ordusu askerlerinin kitap okuyabileceği bir ortam oluşturmak amacıyla kütüphane tadilatı yapıldı ve mobilya ile kütüphane rafları temin edildi. Bu proje ile Türkiye-Gambiya askeri ve ikili ilişkilerinin güçlenmesi ve Gambiya Silahlı Kuvvetlerinin personelinin bireysel gelişimine katkı sağlanması hedefleniyor.

29.06.2024 02:21
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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansının (TİKA) desteğiyle Gambiya'da yenilenen Gambiya Silahlı Kuvvetleri Eğitim Okulu'ndaki "Atatürk Kütüphanesi" hizmete açıldı.

TİKA'dan yapılan açıklamaya göre, Gambiya'nın Fajara bölgesinde bulunan Gambiya Silahlı Kuvvetleri Eğitim Okulu'ndaki "Atatürk Kütüphanesi"nin açılışı için tören düzenlendi.

Törene, Türkiye'nin Banjul Büyükelçisi Fahri Türker Oba, Gambiya Savunma Bakanı Müsteşarı Rohey Bittaye Darboe, Gambiya Genel Kurmay Başkanlığı Özel Kalem Müdürü General Lamin K. Sanyang, TİKA Banjul Koordinatörü Şule Bayar, Askeri Danışman Kurmay Albay Anıl Aksoy ile askerler ve basın mensupları katıldı.

Türkçe eğitimi alan Gambiya Ordusu askerlerinin rahatlıkla kitap okuyacakları bir ortam oluşturmak amacıyla kütüphanenin tadilatı TİKA tarafından yapılarak mobilya ve kütüphane rafları temin edildi.

Gambiya Silahlı Kuvvetleri Eğitim Okulu'ndaki Atatürk Kütüphanesi, Türk askerinin Fajara'daki Eğitim Okulu'na 1991 yılında konuşlanmasıyla birlikte kurulmuştu.

Geçen yıllar içerisinde, özellikle nemli iklimin de etkisiyle mevcut kütüphane kullanılamaz duruma gelmişti.

Bu proje ile Türkiye-Gambiya askeri ve ikili ilişkilerinin güçlenmesine ve Gambiya Silahlı Kuvvetlerinin personelinin bireysel gelişimine katkı sağlanması amaçlandı.

Kaynak: AA

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