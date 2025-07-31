Gambiya'da Türkçe Eğitim Protokolü İmzalandı - Son Dakika
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Gambiya'da Türkçe Eğitim Protokolü İmzalandı

Gambiya\'da Türkçe Eğitim Protokolü İmzalandı
31.07.2025 19:45
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Gambiya'da UTG ile YEE arasında Türkçe eğitim protokolü imzalandı, kültürel bağlar güçlenecek.

Gambiya'da, Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ile Gambiya Üniversitesi (UTG) arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında, üniversite öğrencileri ve akademisyenler Türkçe öğrenme imkanına kavuşacak.

Üniversitenin Kanifing yerleşkesinde düzenlenen törende, YEE Banjul Türk Kültür Merkezi Koordinatörü Halil İbrahim Efe ile UTG Rektörü Prof. Dr. Herbert Robinson tarafından protokol imzalandı.

Protokol çerçevesinde, YEE tarafından görevlendirilecek eğitmenler, UTG öğrencileri ve akademik personeline Türkçe eğitimi verecek.

Prof. Dr. Robinson, törende yaptığı konuşmada, Türkçenin üniversitede Almanca, İngilizce ve Fransızcadan sonra öğretilen dördüncü yabancı dil olmasından memnuniyet duyduklarını belirtti.

İşbirliğinin sadece dil eğitimiyle sınırlı olmadığını vurgulayan Robinson, "Bu adım, ülkelerimiz arasındaki kültürel ve akademik bağları güçlendirecek. Türkçe, öğrencilerimize yeni akademik ve mesleki fırsatlar sunacak. Ayrıca Türkiye'deki üniversiteler ve araştırma kurumlarıyla kurulacak bağlantılar sayesinde çok dilli eğitim anlayışımız da gelişecek." dedi.

"Gambiya ile Kalıcı Dostluk Köprüleri Kuruyoruz"

YEE Banjul Koordinatörü Halil İbrahim Efe ise Yunus Emre Enstitüsü'nün 2009 yılından bu yana dünya genelinde kültürel faaliyetler yürüttüğünü hatırlattı.

Efe, "Bugün burada attığımız imzalar, Gambiya ile uzun yıllardır kurduğumuz dostane ilişkileri farklı bir boyuta taşıyacak. Türkçenin öğretilmesinin yanı sıra kültürel etkinlikler, sanat faaliyetleri, konferanslar ve ortak projelerle etkileşimi daha da derinleştirmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

Kültürün toplumlar arası güveni tesis eden en güçlü unsurlardan biri olduğunu belirten Efe, kendi kültürel değerlerini tanıtmanın yanında Gambiya halkının kültürüne ve değerlerine de büyük saygı duyduklarını, bu anlayışın işbirliğinin temelini oluşturduğunu söyledi.

Türkiye'nin Banjul Büyükelçiliği'nden destek

Türkiye'nin Banjul Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada ise, söz konusu protokolün Türkiye ile Gambiya arasındaki dostane ilişkilerin bir yansıması olduğu vurgulandı.

Açıklamada, "Yunus Emre Enstitüsü Gambiya'da müstakil bir kültür merkezi açarak halka açık Türkçe kursları ve kültürel etkinlikler düzenlemeye başlamıştı. Şimdi ise 10 binden fazla öğrencisi ve yüzlerce akademik personeli bulunan UTG ile yapılan bu işbirliğiyle faaliyet alanı daha da genişledi. Eğitim ve kültür alanındaki bu tür işbirlikleri, halklarımız arasında daha derin bir anlayış ve yakınlık kurulmasına katkı sağlıyor. Büyükelçilik olarak bu tür girişimleri desteklemeye devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.

Programın, önümüzdeki güz döneminde başlaması planlanıyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Kültür Sanat, Gambiya, Kültür, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gambiya'da Türkçe Eğitim Protokolü İmzalandı - Son Dakika

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