Gambiya'da Zorunlu Olmayan Seyahatler Askıya Alındı

Gambiya Cumhurbaşkanlığı, kamu görevlilerinin zorunlu olmayan tüm yurt dışı resmi seyahatlerinin derhal askıya alındığını duyurdu.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada kararın ABD, İsrail ve İran arasındaki devam eden çatışmaların küresel ekonomi üzerindeki olumsuz etkileri nedeniyle alındığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu gelişmelerin uluslararası tedarik zincirlerini sekteye uğrattığı, temel mal ve hizmetlere erişimi zorlaştırdığı ve ulusal kaynaklar üzerinde baskı oluşturduğu ifade edildi.

Bu çerçevede hükümetin, mali disiplini sağlamak ve kritik harcamalara öncelik vermek amacıyla sıkı tedbirler uygulamaya koyduğu vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Karar doğrultusunda, tüm kamu kurumlarında zorunlu olmayan resmi seyahatler ikinci bir duyuruya kadar askıya alınırken, yalnızca yasal zorunluluk taşıyan, kaçınılmaz ve gerekli durumlarda yapılacak seyahatler için Cumhurbaşkanlığından önceden onay alınması gerekecek."

Açıklamada, tüm harcama yetkililerinin karara tam uyum sağlaması gerektiği belirtilerek, aksi durumların disiplin cezası ve idari yaptırımlarla sonuçlanabileceği kaydedildi.