Gamze Saklı Toprağa Verildi

TOPRAĞA VERİLDİ

Rize'nin Çayeli ilçesinde, 2 otomobil ile 1 kamyonetin karıştığı kazada alev alan otomobilde hayatını kaybeden Gamze Saklı (19), Çayeli ilçesi Sırt köyünde son yolculuğuna uğurlandı. Sırt köyü Merkez Camisi'ndeki cenazeye Çayeli Belediye Başkanı İsmail Hakkı Çiftçi, Büyükköy Belediye Başkanı Hamza Saruhan, Saklı'nın yakınları ve çok sayıda kişi katıldı. Saklı'nın babası Hasan Saklı, taziyeleri kabul etti. Gamze Saklı, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığında toprağa verildi.