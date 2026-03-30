Gana'nın başkenti Akra'da 4 katlı binanın çökmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı.
Akra Belediye Başkanı Michael Kpakpo Allotey, yerel basına yaptığı açıklamada başkentin New Town bölgesinde 4 katlı binanın çöktüğünü belirtti.
Allotey, enkaz altında kalan 2 kişinin cesedine ulaşıldığını, 14 kişinin yaralı kurtarıldığını kaydetti.
Enkaz altında halen çok sayıda kişinin kaybolduğunu aktaran Allotey, olay bölgesinde arama kurtarma çalışmaları sürdüğünü söyledi.
Allotey, binanın çökme nedenini araştırıldığını ifade etti.
Son Dakika › Güncel › Gana'da 4 Katlı Bina Çöktü - Son Dakika
