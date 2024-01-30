 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Gana'da askeri linç eden 12 kişi müebbet hapis cezasına çarptırıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Gana'da askeri linç eden 12 kişi müebbet hapis cezasına çarptırıldı

Gana'nın Denkyira Obuasi bölgesinde 2017'de görevde bulunan Binbaşı Maxwell Mahama'yı linç etmekle suçlanan 14 kişiden 2'si beraat ederken, 12 kişi 'cinayet, cinayet işlemek için komplo kurma ve cinayete azmettirme' suçlarından müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Olayın ardından 50'den fazla kişi gözaltına alınmış ve 14'ü tutuklanmıştı.

Gana\'da askeri linç eden 12 kişi müebbet hapis cezasına çarptırıldı
30.01.2024 - 15:01,
Abone Ol

Batı Afrika ülkesi Gana'da, 7 yıl önce askeri linç eden 12 kişi müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Ulusal basındaki haberlere göre, Gana'nın Denkyira Obuasi bölgesinde 2017'de görevde bulunan Binbaşı Maxwell Mahama'yı linç etmekle suçlanan 14 kişi, başkent Akra'daki Yüksek Mahkemeye çıkarıldı.

Mahkeme, 2 kişiye beraat kararı, 12 kişi hakkında da "cinayet, cinayet işlemek için komplo kurma ve cinayete azmettirme" suçlarından müebbet hapis cezası verdi.

Denkyira Obuasi bölgesinde Mayıs 2017'de 32 yaşındaki Binbaşı Mahama, soyguncu olduğu iddiasıyla bir grup tarafından linç edilmişti.

Olayın ardından 50'den fazla kişi gözaltına alınmış ve bunlardan 14'ü tutuklanmıştı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Batı Afrika, Gana, Suç, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gana'da askeri linç eden 12 kişi müebbet hapis cezasına çarptırıldı - Son Dakika


14:59
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Montrö Sözleşmesi tartışılamaz Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Montrö Sözleşmesi tartışılamaz
14:38
İsrail'in katlettiği çocukların fotoğrafları hastane binasına yansıtıldı İsrail'in katlettiği çocukların fotoğrafları hastane binasına yansıtıldı
14:36
Battal İlgezdi, gazeteci Şaban Sevinç'le canlı yayında tartıştı Battal İlgezdi, gazeteci Şaban Sevinç'le canlı yayında tartıştı
14:21
Sivasspor, Fenerbahçe'den Bartuğ Elmaz'ı renklerine bağladı Sivasspor, Fenerbahçe'den Bartuğ Elmaz'ı renklerine bağladı
14:13
Özgür Özel'den eleştirilere yanıt: Her partiyle ne kadar ilişkimiz varsa DEM'le de o kadar var Özgür Özel'den eleştirilere yanıt: Her partiyle ne kadar ilişkimiz varsa DEM'le de o kadar var
14:10
Survivor 2024 All Star'da Yunus'un el hareketi dikkat çekti Survivor 2024 All Star'da Yunus'un el hareketi dikkat çekti
13:46
Yiğit Özşener'in 'Zaferin Rengi' filmindeki Atatürk makyajı 6 haftada tamamlandı Yiğit Özşener'in 'Zaferin Rengi' filmindeki Atatürk makyajı 6 haftada tamamlandı
13:36
Fernando Santos onayı verdi! Beşiktaş, Paulista için düğmeye bastı Fernando Santos onayı verdi! Beşiktaş, Paulista için düğmeye bastı

Son Dakika
14:59 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Montrö Sözleşmesi tartışılamaz
14:38 İsrail'in katlettiği çocukların fotoğrafları hastane binasına yansıtıldı
14:36 Battal İlgezdi, gazeteci Şaban Sevinç'le canlı yayında tartıştı
14:21 Sivasspor, Fenerbahçe'den Bartuğ Elmaz'ı renklerine bağladı
14:13 Özgür Özel'den eleştirilere yanıt: Her partiyle ne kadar ilişkimiz varsa DEM'le de o kadar var
14:10 Survivor 2024 All Star'da Yunus'un el hareketi dikkat çekti
13:46 Yiğit Özşener'in 'Zaferin Rengi' filmindeki Atatürk makyajı 6 haftada tamamlandı
13:36 Fernando Santos onayı verdi! Beşiktaş, Paulista için düğmeye bastı
13:30 Yeniden aday gösterilmeyen Tunç Soyer, CHP'yi topa tuttu
13:25 Maldivler parlamentosunda vekiller arasında kavga! Kimi saç çekti, kimi yumruk attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2024 15:13:43. #1.11#
SON DAKİKA: Gana'da askeri linç eden 12 kişi müebbet hapis cezasına çarptırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement