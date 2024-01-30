Gana\'da askeri linç eden 12 kişi müebbet hapis cezasına çarptırıldı

Batı Afrika ülkesi Gana'da, 7 yıl önce askeri linç eden 12 kişi müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Ulusal basındaki haberlere göre, Gana'nın Denkyira Obuasi bölgesinde 2017'de görevde bulunan Binbaşı Maxwell Mahama'yı linç etmekle suçlanan 14 kişi, başkent Akra'daki Yüksek Mahkemeye çıkarıldı.
Mahkeme, 2 kişiye beraat kararı, 12 kişi hakkında da "cinayet, cinayet işlemek için komplo kurma ve cinayete azmettirme" suçlarından müebbet hapis cezası verdi.
Denkyira Obuasi bölgesinde Mayıs 2017'de 32 yaşındaki Binbaşı Mahama, soyguncu olduğu iddiasıyla bir grup tarafından linç edilmişti.
Olayın ardından 50'den fazla kişi gözaltına alınmış ve bunlardan 14'ü tutuklanmıştı.
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