Gana'da Menenjit Salgını: 6 Ölü

Güncel

Batı Afrika ülkelerinden Gana'nın Upper West vilayetinde 6 kişi, menenjit salgını nedeniyle yaşamını yitirdi.

Gana Halk Sağlığı Müdür Yardımcısı Collins Boateng Danquah, yaptığı açıklamada, ülkenin Upper West vilayetinde 17 menenjit vakası görüldüğünü ve 6 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Hayatını kaybedenlerin hastaneye geç geldiklerini belirten Danquah, salgının kontrol altına alınması için çalışma başlatıldığını ifade etti.

Danquah, erken teşhis ve tedavinin ölümleri azaltmak için çok önemli olduğunu vurgulayarak, bölge sakinlerinden baş ve boyun ağrısı hissettiklerinde hemen hastaneye başvurmalarını istedi.

Hava yoluyla bulaşabilen menenjit, beyinden başlayarak tüm vücudu etkisi altına alabiliyor.