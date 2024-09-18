Gana'da NDC Protesto Gösterileri Düzenledi

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Gana'da ana muhalefet partisi Ulusal Demokratik Kongresi (NDC), seçmen kütüklerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla başkent Akra ile ülkenin birçok kentinde protesto gösterileri düzenledi.

Yerel basına yansıyan haberlere göre, ana muhalefetteki NDC üyeleri, aralık ayında yapılacak genel seçimler için seçmen kütüklerinin denetlenmesi talebiyle ülke çapında gösteri yaptı.

NDC Başkanı Johnson Asiedu-Nketiah, Akra'daki protesto yürüyüşünden önce "Seçim Komisyonundan büyük bir iyilik istemiyoruz. Sadece özgür ve adil seçim hakkımızı talep ediyoruz." dedi.

NDC milletvekili Samuel Okudzeto Ablakwa, bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, partisinin başkent Akra dahil Gana'nın 16 bölgesel başkentinde düzenlediği protestolara milyonlarca kişinin katıldığını öne sürdü.

NDC seçim direktörü Omane Boamah ise seçim kütüklerinde usulsüzlük yapıldığına dair iddiaların demokrasiyi geriye götürebileceğini ifade etti.

Ülke çapındaki gösteriler, parlamentoya ve Seçim Komisyonuna dilekçe sunulmasıyla sona erdi. Dilekçede, Seçim Komisyonunun tutumuna ilişkin soruşturma başlatılması, seçmen kütüklerinin bağımsız bir adli denetimden geçirilmesi ve denetim tamamlandıktan sonra sonuçların yayımlanması istendi.

Ana muhalefet partisi yetkilileri, aralık ayında yapılacak parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçimleri için seçmen kütüklerinde binlerce izinsiz aktarma yapıldığını ve bazı seçmen isimlerinin silindiğini ileri sürüyor.