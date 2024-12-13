Gana'da Otobüs Kazasında 20 Ölü

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Gana'nın Central vilayetinde, iki yolcu otobüsünün çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 20 kişi hayatını kaybetti.

Yerel basındaki haberlere göre, Central vilayetine bağlı Gomoa Okyereko bölgesinde hız yapan bir otobüs seyir halindeki diğer otobüse çarptı.

Kazada, en az 20 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Yetkililer, yaralıların hastanede tedavi altına alındığını, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını belirtti.