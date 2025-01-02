Gana'da Pazar Yangını: 100'den Fazla Dükkan Yok Oldu

Güncel

Batı Afrika ülkelerinden Gana'nın başkenti Akra'da bir pazarda çıkan yangında, 100'den fazla dükkan kullanılamaz hale geldi.

Gana Ulusal İtfaiye Hizmetleri yetkililerden Alex King Nartey, yaptığı açıklamada, başkentin en büyük pazarlarından Kantamanto'da gece saatlerinde yangın çıktığını belirtti.

Nartey, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucunda 100'den fazla dükkanın kullanılamaz hale geldiğini kaydetti.

Yangının çıkış nedeninin henüz bilinmediğini aktaran Nartey, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Pazardaki esnaftan Emmanuel, yerel basına yaptığı açıklamada, bunun bugüne kadar pazarda tanık olduğu en büyük yangın olduğunu belirtti.

Yangının pazardaki elektrik bağlantılarından kaynaklanabileceğini söyleyen Emmanuel, "Buradaki elektrik bağlantıları iyi durumda değil ve insanlar burada korumasız bir şekilde uyuyor. Zararımız büyük ve hükümetin bize yardım etmesini istiyoruz." ifadesini kullandı.