Gana, Enerji Borcunu Azaltmayı Hedefliyor

Gana Cumhurbaşkanı John Dramani Mahama, ülkesinin bağımsız enerji üreticilerine ve gaz tedarikçilerine olan 2,5 milyar dolarlık borcunu yıl sonuna kadar azaltmayı hedeflediklerini bildirdi.

Mahama, Fildişi Sahili'nin Abidjan kentinde düzenlenen Africa CEO Forum'da konuştu.

Gana'da geçen yıl, yaklaşık 1 milyar dolarlık geçmiş borcun yeniden yapılandırılması konusunda enerji üreticileriyle anlaşmaya varıldığını hatırlatan Mahama, bu sürecin ülkenin genel borç yükünü hafifletmeyi amaçladığını belirtti.

Mahama, ülkenin bağımsız enerji üreticilerine ve gaz tedarikçilerine olan 2,5 milyar dolarlık borcunu yıl sonuna kadar azaltmayı hedeflediklerini söyledi.

Ancak enerji hizmeti sağlayıcılarına olan borçların hala ülke ekonomisi için ciddi bir baskı oluşturduğuna dikkati çeken Mahama, "Eminim gelecek yıl ortaklarımız daha memnun olacak çünkü borç yükünü uygun şekilde ele almış olacağız." dedi.

Mahama, devlet kontrolündeki Elektrik Şirketi ECG'nin tahsilat konusunda verimsiz olduğunu ve yaklaşık yüzde 40 oranında kayıplar yaşadığını belirterek, hanelerde elektrik ödemelerinin sürdürülebilir hale gelmesi için faturalandırma sürecine özel sektörün dahil edileceğini söyledi.

Dünya genelinde yenilenebilir enerjiye geçiş sürecinin hızlandığına dikkati çeken Mahama, Gana'nın mevcut petrol ve gaz rezervlerinden azami şekilde faydalanması gerektiğini söyleyerek, "Petrol artık geçiş sürecinde. Elinde enerji kaynağı olan herkesin mümkün olan en hızlı şekilde üretime geçmesi gerekiyor. Petrol çıkarmak isteyen herkese kırmızı halı sererim." diye konuştu.