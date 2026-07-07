Gana, Güney Afrika'nın Ziyaret Talebini Reddetti

Gana, Güney Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa'nın resmi ziyaret talebini, ülkede Afrikalı göçmenleri hedef alan yabancı düşmanı saldırılara ilişkin artan endişeler nedeniyle kabul etmedi.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, Gana hükümeti, Güney Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ramaphosa'nın resmi ziyaret talebini reddetti.

Yetkililer, Güney Afrika'da Ganalılar ile diğer Afrikalı göçmenleri hedef alan yabancı düşmanı saldırılara ilişkin artan endişelerin, Ramaphosa'nın resmi ziyaret talebinin reddedilmesinde etkili olduğunu belirtti.

Güney Afrika'da yabancı karşıtı gerilim

Güney Afrika'da son aylarda artan göçmen karşıtı gösteriler ve yabancılara yönelik baskılar, ülkede göç, işsizlik ve güvenlik tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.

"Operation Dudula" ve "March and March" gibi düzensiz göçmen karşıtı gruplar, belgesiz göçmenlere 30 Haziran'a kadar ülkeyi terk etmeleri çağrısında bulunurken, KwaZulu-Natal, Gauteng ve Western Cape eyaletlerinde yabancılara yönelik çeşitli şiddet olayları yaşandı.

Son olayda, yabancı karşıtı protestoların şiddete dönüşmesi sonucu Cape Town'da bir Gana vatandaşının hayatını kaybetmesi, ülkedeki güvenlik endişelerini yeniden artırdı.