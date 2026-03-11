Gana Hükümeti İHA Kazasını Kınadı

Gana hükümeti, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) Dubai Uluslararası Havalimanı çevresinde 2 insansız hava aracının (İHA) düşmesi sonucu aralarında iki Gana vatandaşının da bulunduğu kişilerin yaralandığı olayı şiddetle kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, hükümetin BAE yetkilileri ile temas kurarak yaralanan 2 vatandaşın durumu hakkında bilgi aldığı belirtildi.

Gana hükümetinin olayın tüm yönleriyle incelenmesini talep ettiği aktarılan açıklamada, hükümetin sivillerin ve kritik altyapının güvenliğini tehlikeye atan bu tür olayları şiddetle kınadığı vurgulandı.

Açıklamada, olayın kamu güvenliği açısından ciddi riskler taşıdığı ve uluslararası taşımacılık merkezlerinin korunmasının öneminin hatırlatıldığı ifade edildi.

Gana'nın BAE Büyükelçisi önderliğinde, Abu Dabi Büyükelçiliği ve Dubai Konsolosluğundan bir heyetin yaralı vatandaşları hastanede ziyaret ederek konsolosluk desteği sağladığı belirtilen açıklamada, yaralıların durumunun kritik olmadığı ve tam olarak iyileşmelerinin beklendiği kaydedildi.

Açıklamada, Gana hükümetinin, Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde devam eden istişareleri destekleyerek çatışmaların durdurulması yönünde bir karar tasarısının geçirilmesi için çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Dubai hükümetine bağlı Medya Ofisi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, BAE'deki Dubai Uluslararası Havalimanı çevresinde 2 İHA'nın düştüğünü belirtmişti.

Açıklamada, İHA'ların düşmesi sonucu Gana uyruklu 2 kişi ile Bangladeş uyruklu bir kişinin hafif, Hindistan uyruklu bir kişinin ise orta derecede yaralandığı aktarılmıştı.