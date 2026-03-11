Gana Hükümeti İHA Kazasını Kınadı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gana Hükümeti İHA Kazasını Kınadı

11.03.2026 18:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gana, BAE'de düşen İHA'lar sonucu yaralanan vatandaşları için inceleme talep etti.

Gana hükümeti, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) Dubai Uluslararası Havalimanı çevresinde 2 insansız hava aracının (İHA) düşmesi sonucu aralarında iki Gana vatandaşının da bulunduğu kişilerin yaralandığı olayı şiddetle kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, hükümetin BAE yetkilileri ile temas kurarak yaralanan 2 vatandaşın durumu hakkında bilgi aldığı belirtildi.

Gana hükümetinin olayın tüm yönleriyle incelenmesini talep ettiği aktarılan açıklamada, hükümetin sivillerin ve kritik altyapının güvenliğini tehlikeye atan bu tür olayları şiddetle kınadığı vurgulandı.

Açıklamada, olayın kamu güvenliği açısından ciddi riskler taşıdığı ve uluslararası taşımacılık merkezlerinin korunmasının öneminin hatırlatıldığı ifade edildi.

Gana'nın BAE Büyükelçisi önderliğinde, Abu Dabi Büyükelçiliği ve Dubai Konsolosluğundan bir heyetin yaralı vatandaşları hastanede ziyaret ederek konsolosluk desteği sağladığı belirtilen açıklamada, yaralıların durumunun kritik olmadığı ve tam olarak iyileşmelerinin beklendiği kaydedildi.

Açıklamada, Gana hükümetinin, Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde devam eden istişareleri destekleyerek çatışmaların durdurulması yönünde bir karar tasarısının geçirilmesi için çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Dubai hükümetine bağlı Medya Ofisi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, BAE'deki Dubai Uluslararası Havalimanı çevresinde 2 İHA'nın düştüğünü belirtmişti.

Açıklamada, İHA'ların düşmesi sonucu Gana uyruklu 2 kişi ile Bangladeş uyruklu bir kişinin hafif, Hindistan uyruklu bir kişinin ise orta derecede yaralandığı aktarılmıştı.

Kaynak: AA

Havacılık, İnceleme, Güvenlik, Güncel, Gana, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gana Hükümeti İHA Kazasını Kınadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sevgilisinden ayrılan genç sokak ortasında aracını parçaladı Sevgilisinden ayrılan genç sokak ortasında aracını parçaladı
Hürmüz’de gerilim tırmanırken, İran Meclis Başkanı Galibaf’tan ABD’ye ’’PlayStation’’ göndermesi Hürmüz'de gerilim tırmanırken, İran Meclis Başkanı Galibaf'tan ABD'ye ''PlayStation'' göndermesi
PSG Başkanı Katar’da mahsur kaldı PSG Başkanı Katar'da mahsur kaldı
Vicdanımızı ne zaman kaybettik Yerde can çekişirken herkes bakıp geçti Vicdanımızı ne zaman kaybettik! Yerde can çekişirken herkes bakıp geçti
Nereden nereye Bir zamanlar Süper Lig’i sallayan takım şimdi eksi 51 puanda Nereden nereye! Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takım şimdi eksi 51 puanda
Hürmüz Boğazı’nda kaç Türk gemisi var Bakan Uraloğlu rakam verdi Hürmüz Boğazı'nda kaç Türk gemisi var? Bakan Uraloğlu rakam verdi

19:40
İran cephesinden Trump’ı küplere bindirecek sözler
İran cephesinden Trump'ı küplere bindirecek sözler
18:27
ABD, Irak’ın Musul şehrini vurdu
ABD, Irak'ın Musul şehrini vurdu
18:11
İstismarla suçladığı şahsı duruşma çıkışında kalbinden bıçaklayarak öldürdü
İstismarla suçladığı şahsı duruşma çıkışında kalbinden bıçaklayarak öldürdü
17:42
Umman’da petrol merkezindeki limana İHA saldırısı
Umman'da petrol merkezindeki limana İHA saldırısı
17:18
Trump: İran’da vuracak hedef kalmadı, savaş yakında bitecek
Trump: İran'da vuracak hedef kalmadı, savaş yakında bitecek
17:17
Gazze’de yaşattıklarını yaşıyorlar: İsrailli gazeteci ’’açız’’ diyerek yardım istedi
Gazze'de yaşattıklarını yaşıyorlar: İsrailli gazeteci ''açız'' diyerek yardım istedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2026 19:53:24. #7.13#
SON DAKİKA: Gana Hükümeti İHA Kazasını Kınadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.