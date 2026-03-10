Gana ve İngiltere\'den İşbirliği Adımları

Gana ile İngiltere arasında ticaret, yatırım ve güvenlik alanlarında işbirliğinin geliştirilmesine yönelik temaslar sürüyor.

Gana Dışişleri Bakanı Samuel Okudzeto Ablakwa, İngiliz mevkidaşı Yvette Cooper ile bir araya gelerek iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesini ele aldı.

Bakan Ablakwa, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cooper ile gerçekleştirdiği görüşmenin "son derece verimli ve kapsamlı" geçtiğini ifade etti.

Görüşmede, Gana ile İngiltere arasındaki tarihi ve güçlü ilişkilerin daha da geliştirilmesi üzerinde durulduğunu aktaran Ablakwa, iki ülke arasındaki ticaret hacmini artırmaya yönelik yeni ve yenilikçi yolların ele alındığını kaydetti.

Ablakwa, iki ülke arasındaki ticaretin halihazırda yüzde 10 artış gösterdiğini belirterek, Ganalı ve İngiliz işletmeler için yeni pazarlar oluşturulması ile genç girişimciler için daha fazla fırsatın geliştirilmesi konularının da görüşmede ele alındığını ifade etti.

Görüşmede ayrıca güvenlik işbirliği ve terörle mücadele alanındaki ortak girişimler de değerlendirildi, Ablakwa, iki ülkenin bu konularda işbirliğini derinleştirme konusunda kararlı olduğunu vurguladı.

Ablakwa, Gana ile İngiltere arasında yatırım ve ekonomik işbirliğini güçlendirmek amacıyla mayıs ayında geniş katılımlı bir yatırım zirvesi düzenleneceğini, zirvenin Gana Cumhurbaşkanı John Dramani Mahama'nın himayesinde gerçekleştirileceğini bildirdi.

İki ülkenin stratejik ortaklığını daha da sağlamlaştırma konusunda kararlı olduğunu vurgulayan Ablakwa, görüşmenin ikili ilişkilerin yeniden canlandırılması açısından önemli kazanımlar sağlayacağını kaydetti.