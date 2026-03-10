Gana ve İngiltere'den İşbirliği Adımları - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gana ve İngiltere'den İşbirliği Adımları

Gana ve İngiltere\'den İşbirliği Adımları
10.03.2026 18:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gana Dışişleri Bakanı Ablakwa, İngiliz mevkidaşıyla ticaret ve güvenlik işbirliğini geliştirdi.

Gana ile İngiltere arasında ticaret, yatırım ve güvenlik alanlarında işbirliğinin geliştirilmesine yönelik temaslar sürüyor.

Gana Dışişleri Bakanı Samuel Okudzeto Ablakwa, İngiliz mevkidaşı Yvette Cooper ile bir araya gelerek iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesini ele aldı.

Bakan Ablakwa, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cooper ile gerçekleştirdiği görüşmenin "son derece verimli ve kapsamlı" geçtiğini ifade etti.

Görüşmede, Gana ile İngiltere arasındaki tarihi ve güçlü ilişkilerin daha da geliştirilmesi üzerinde durulduğunu aktaran Ablakwa, iki ülke arasındaki ticaret hacmini artırmaya yönelik yeni ve yenilikçi yolların ele alındığını kaydetti.

Ablakwa, iki ülke arasındaki ticaretin halihazırda yüzde 10 artış gösterdiğini belirterek, Ganalı ve İngiliz işletmeler için yeni pazarlar oluşturulması ile genç girişimciler için daha fazla fırsatın geliştirilmesi konularının da görüşmede ele alındığını ifade etti.

Görüşmede ayrıca güvenlik işbirliği ve terörle mücadele alanındaki ortak girişimler de değerlendirildi, Ablakwa, iki ülkenin bu konularda işbirliğini derinleştirme konusunda kararlı olduğunu vurguladı.

Ablakwa, Gana ile İngiltere arasında yatırım ve ekonomik işbirliğini güçlendirmek amacıyla mayıs ayında geniş katılımlı bir yatırım zirvesi düzenleneceğini, zirvenin Gana Cumhurbaşkanı John Dramani Mahama'nın himayesinde gerçekleştirileceğini bildirdi.

İki ülkenin stratejik ortaklığını daha da sağlamlaştırma konusunda kararlı olduğunu vurgulayan Ablakwa, görüşmenin ikili ilişkilerin yeniden canlandırılması açısından önemli kazanımlar sağlayacağını kaydetti.

Kaynak: AA

Dış Politika, İngiltere, Diplomasi, Güvenlik, Güncel, Gana, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gana ve İngiltere'den İşbirliği Adımları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Onuachu şov Trabzonspor deplasmanda güle oynaya kazandı Onuachu şov! Trabzonspor deplasmanda güle oynaya kazandı
Ülkeden kaçmaya çalışan İsrailliler, Ben Gurion Havalimanı’nda kargaşa çıkardı Ülkeden kaçmaya çalışan İsrailliler, Ben Gurion Havalimanı'nda kargaşa çıkardı
Babasının arabasını alan çocuk sürücü kenti birbirine kattı Babasının arabasını alan çocuk sürücü kenti birbirine kattı
ABD basınında bomba iddia: Trump’tan Müçteba Hamaney için suikast sinyali ABD basınında bomba iddia: Trump'tan Müçteba Hamaney için suikast sinyali
ABD Başkanı Trump ile Rusya Devlet Başkanı Putin arasında telefon görüşmesi ABD Başkanı Trump ile Rusya Devlet Başkanı Putin arasında telefon görüşmesi
Almanya Başbakanı Merz: Molla rejimi ne kadar çabuk sona ererse, bu savaş da o kadar çabuk biter Almanya Başbakanı Merz: Molla rejimi ne kadar çabuk sona ererse, bu savaş da o kadar çabuk biter

18:40
12 yıldır sabırla telefon kilidini açmaya çalışıyor Nedeni inanılmaz
12 yıldır sabırla telefon kilidini açmaya çalışıyor! Nedeni inanılmaz
18:32
Pezeşkiyan’dan Trump’a mesaj niteliğinde çıkış: Tarihten hiç ders çıkarmamışlar
Pezeşkiyan'dan Trump'a mesaj niteliğinde çıkış: Tarihten hiç ders çıkarmamışlar
17:58
ABD basınına göre İran savaşı tek şekilde kazanabilir Düşük ihtimal de sayılmaz
ABD basınına göre İran savaşı tek şekilde kazanabilir! Düşük ihtimal de sayılmaz
17:54
Murat Ülker’i bile 3’e katladı Hamdi Ulukaya boşuna Fener’e sponsor olmamış
Murat Ülker'i bile 3'e katladı! Hamdi Ulukaya boşuna Fener'e sponsor olmamış
16:05
Yeni düzenlemeden sonra kentteki ilk ceza bir polise kesildi
Yeni düzenlemeden sonra kentteki ilk ceza bir polise kesildi
15:54
Trump ’’İran’la görüşebiliriz’’ dedi, ABD’den tam tersi açıklama geldi
Trump ''İran'la görüşebiliriz'' dedi, ABD'den tam tersi açıklama geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2026 19:18:08. #.0.5#
SON DAKİKA: Gana ve İngiltere'den İşbirliği Adımları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.