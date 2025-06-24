Gansu'da Sel Felaketi: 5 Kayıp

JİNGYUAN, 24 Haziran (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Gansu eyaletinin Jingyuan ilçesine bağlı Xinquan köyünde, dağ selinden etkilenen bölgede arama kurtarma çalışmaları yürüten itfaiye ekipleri, 24 Haziran 2025.

Pazartesi günü saat 18.00 sularında yaşanan sel felaketinde, salı günü saat 02.00 itibarıyla 5 kişinin kayıp olduğu bildirildi.

Kamu güvenliği, acil müdahale, itfaiye ve iletişim departmanları gibi kurumlardan yerel yetkililer, kayıp kişilerin aranması ve bölge sakinlerinin güvenli bölgelere tahliyesi için hızla harekete geçti. Kurtarma, tahliye, risk değerlendirmesi ve diğer acil önlemlerle ilgili çalışmalar devam ediyor. (Fotoğraf: Wang Yinqian/Xinhua)