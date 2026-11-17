Gas Husky tankeri Karadeniz'de battı, mürettebat için can salı bulunduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bulgaristan Savunma Bakanlığı, Karadeniz'de seyreden Gas Husky tankerinin Byala'nın 50 deniz mili doğusunda battığını bildirdi. Bölgeye Cougar helikopter ve iki Su-25 gönderilirken, aramalarda insanların bulunduğu bir can salı tespit edildi.
Bulgaristan'ın Karadeniz'deki münhasır ekonomik bölgesinde seyreden "Gas Husky" adlı gaz tankerinin battığı bildirildi.
Bulgaristan Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Gas Husky tankerinin gece yarısından kısa süre sonra radar ekranlarından kaybolduğu, saat 08.02'de ise acil durum vericisinin etkinleştiği ifade edildi.
Açıklamada, tankerin Byala kentinin yaklaşık 50 deniz mili doğusunda battığının belirlendiği ve mürettebat için arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığı belirtildi.
Arama kurtarma çalışmaları için bölgeye Cougar tipi helikopter ve bakanlığa ait iki Su-25 savaş uçağı gönderildiği aktarılan açıklamada, aramalar sırasında üstünde insanların bulunduğu bir can kurtaran salının tespit edildiği kaydedildi.
Kaynak: AA
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