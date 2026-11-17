Bulgaristan'ın Karadeniz'deki münhasır ekonomik bölgesinde seyreden "Gas Husky" adlı gaz tankerinin battığı bildirildi.

Bulgaristan Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Gas Husky tankerinin gece yarısından kısa süre sonra radar ekranlarından kaybolduğu, saat 08.02'de ise acil durum vericisinin etkinleştiği ifade edildi.

Açıklamada, tankerin Byala kentinin yaklaşık 50 deniz mili doğusunda battığının belirlendiği ve mürettebat için arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığı belirtildi.

Arama kurtarma çalışmaları için bölgeye Cougar tipi helikopter ve bakanlığa ait iki Su-25 savaş uçağı gönderildiği aktarılan açıklamada, aramalar sırasında üstünde insanların bulunduğu bir can kurtaran salının tespit edildiği kaydedildi.