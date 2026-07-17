GAS NERO Trabzon'a Ulaştı - Son Dakika
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GAS NERO Trabzon'a Ulaştı

17.07.2026 20:26
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GAS NERO LPG tankeri, Karadeniz'deki dron saldırısının ardından Trabzon'a ulaştı ve tamir bekliyor.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü, Rusya/Kavkaz'da dron saldırısına uğrayan gemideki 2 yaralı personeli tahliye ettikten sonra Karadeniz'de saldırıya uğrayan 'GAS NERO' isimli LPG tankerinin, tamir işlemleri için Trabzon'a ulaştığını açıkladı.

Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "15 Temmuz'da Rusya/Kavkaz'da dron saldırısına uğrayan 'GAS AURA' gemisinden tahliye edilen 2 yaralı Filipinli personeli, 16 Temmuz'da Sinop açıklarında Sahil Güvenlik helikopterine güvenle teslim eden 'GAS NERO' isimli LPG tankeri, Karadeniz'de seyri sırasında dron saldırısı sonucu baş taraf tankında çıkan yangın nedeniyle yardım talebinde bulundu. Samsun Liman Başkanlığımız koordinasyonunda bölgeye sevk edilen yangın söndürme römorkörünün zamanında müdahalesiyle yangın başarıyla söndürüldü. Tamir işlemleri için Trabzon'a tersaneye seyreden gemi, saat 16.00'da Trabzon'a ulaşmış olup, tamir işlemleri için driftte beklemektedir" denildi.

ANKARA,

Kaynak: DHA

Denizcilik, Karadeniz, 3. Sayfa, Güvenlik, Trabzon, Güncel, Ulaşım, Dünya, Lpg, Son Dakika

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