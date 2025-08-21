GASKİ\'den İki Mahalleye Su Müjdesi

Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (GASKİ) ekipleri, Araban ilçesinde iki mahallenin su ihtiyacını karşılayacak yer altı suyu buldu.

Ekipler, Sarıkaya Mahallesi'nde yürüttüğü artezyen çalışması kapsamında iki mahallenin su ihtiyacını karşılamak için çalışma başlattı.

Sondaj yöntemi ile 80 metre derinlikte su bulan ekipler, Sarıkaya ve Yaylacık mahallelerinin su ihtiyacını karşılayacak.

GASKİ ekiplerinin suyun tahlil çalışmalarından sonra mahallelerin su ihtiyacını karşılaması bekleniyor.