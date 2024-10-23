Gates'ten Harris'e 50 Milyon Dolarlık Destek - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Gates'ten Harris'e 50 Milyon Dolarlık Destek

Bill Gates, Kamala Harris'in adaylığını destekleyen kuruluşa 50 milyon dolar bağış yaptığını açıkladı.

23.10.2024 12:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Microsoft'un Kurucu Ortağı Bill Gates, ABD Başkan Yardımcısı ve Demokratların başkan adayı Kamala Harris'in adaylığını destekleyen, kar amacı gütmeyen bir kuruluşa yaklaşık 50 milyon dolar bağış yaptığını söyledi.

The New York Times'ın (NYT) ismi belirtilmeyen 3 kişiye dayandırdığı haberine göre, Bill Gates, Kamala Harris'in başkanlık adaylığını destekleyen "Future Forward" adlı kar amacı gütmeyen kuruluşa yaklaşık 50 milyon dolar bağışladığını dile getirdi.

Gates'in bağış hakkında eski New York Belediye Başkanı Mike Bloomberg gibi kişilerle konuştuğunu kaydeden kaynaklar, Bloomberg'in de bu kuruluşa benzer bir bağış yaptığını bildirdi.

Gates, NYT'ye yaptığı açıklamada, yapılan bağış ve Harris'in adaylığına destek gibi konulara değinmezken, 2024 başkanlık seçiminin diğerlerinden farklı bir seçim olduğunu söyledi.

ABD'de ve dünya genelinde sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi, yoksulluğun azaltılması ve iklim değişikliğiyle mücadele konularında açık bir kararlılık sergileyen adayları desteklediğini belirten Gates, "Siyasi yelpazenin dört bir yanındaki liderlerle çalışma konusunda uzun bir geçmişe sahibim ancak bu seçim farklı, bu seçim ABD'liler ve dünyanın dört bir yanındaki savunmasız insanlar için benzeri görülmemiş bir öneme sahip." ifadelerini kullandı.

Bloomberg'in sözcüsü ve Future Forward organizasyonu, konuya ilişkin açıklama yapmayı reddetti.

Kaynak: AA

İklim Değişikliği, Kamala Harris, Bill Gates, Yoksulluk, Microsoft, Politika, Ekonomi, Finans, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gates'ten Harris'e 50 Milyon Dolarlık Destek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:00 Narin cinayetinde iddianame kabul edildi, ilk duruşma 7 Kasım’da Narin cinayetinde iddianame kabul edildi, ilk duruşma 7 Kasım'da
14:56 Bu markalardan uzak durum Vatandaşa dana eti diye at ve eşek eti yedirmişler Bu markalardan uzak durum! Vatandaşa dana eti diye at ve eşek eti yedirmişler
14:28 Narin Güran’ın öldürülmeden 1 saat önceki görüntüleri ortaya çıktı Narin Güran'ın öldürülmeden 1 saat önceki görüntüleri ortaya çıktı
14:24 Bomba iddia: Bahçeli’nin Öcalan çıkışı sonrası 32 milletvekili İYİ Parti’ye katılacak Bomba iddia: Bahçeli'nin Öcalan çıkışı sonrası 32 milletvekili İYİ Parti'ye katılacak
13:16 Müsavat Dervişoğlu’ndan kürsüden fırlattığı ipi isteyen Bahçeli’ye jet yanıt Müsavat Dervişoğlu'ndan kürsüden fırlattığı ipi isteyen Bahçeli'ye jet yanıt
22:40 Ersun Yanal, Amedsporlu taraftarla burun buruna geldi Ersun Yanal, Amedsporlu taraftarla burun buruna geldi
22:34 CHP lideri Özel, Diyarbakır’da Kürtçe şarkılarla karşılandı CHP lideri Özel, Diyarbakır'da Kürtçe şarkılarla karşılandı
22:17 Hazırlıklar başladı FETÖ’nün karargahında olağanüstü hareketlilik Hazırlıklar başladı! FETÖ'nün karargahında olağanüstü hareketlilik
22:05 Galatasaray’dan TFF ve Beşiktaş’a olay Yunus Akgün tepkisi Galatasaray'dan TFF ve Beşiktaş'a olay Yunus Akgün tepkisi
21:53 Öcalan’ı TBMM’ye davet eden Bahçeli’yi zehir zemberek sözlerle eleştirdi: Aklınızı başınıza alın Öcalan'ı TBMM'ye davet eden Bahçeli'yi zehir zemberek sözlerle eleştirdi: Aklınızı başınıza alın
21:26 Meclis bebek ölümleri için düğmeye bastı: Tüm partilerin ortak önerisiyle özel komisyon kuruldu Meclis bebek ölümleri için düğmeye bastı: Tüm partilerin ortak önerisiyle özel komisyon kuruldu
21:17 Dini nikahlı eşine pusu kurdu, defalarca ateş ederek öldürdü Dini nikahlı eşine pusu kurdu, defalarca ateş ederek öldürdü
21:05 Yunus Akgün, Beşiktaş derbisi öncesi PFDK’ya sevk edildi Yunus Akgün, Beşiktaş derbisi öncesi PFDK'ya sevk edildi
20:35 Saldırı sonrası yeni görüntüler geldi: Netanyahu’nun yatak odası hedef alınmış Saldırı sonrası yeni görüntüler geldi: Netanyahu'nun yatak odası hedef alınmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2024 15:17:15. #1.11#
SON DAKİKA: Gates'ten Harris'e 50 Milyon Dolarlık Destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.