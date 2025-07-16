GAÜN\'de 15 Temmuz Resim Sergisi

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Tasarım Topluluğu tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla resim sergisi açıldı.

GAÜN Merkezi Yemekhane önünde açılan sergide, öğrenciler tarafından hazırlanan ve 15 Temmuz'u konu alan 15 eser yer aldı.

Sergide, darbe girişimi sırasında yaşananlar ile milletin gösterdiği direniş, sanatsal bir bakış açısıyla ele alındı.