GAÜN Hukuk Fakültesi Mezunlarına Mezuniyet Töreni Düzenlendi - Son Dakika
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GAÜN Hukuk Fakültesi Mezunlarına Mezuniyet Töreni Düzenlendi

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Hukuk Fakültesi mezun olan öğrencileri için Mavera Kongre ve Sanat Merkezi'nde mezuniyet töreni düzenlendi. Törende konuşan Gaziantep Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Karataş, öğrencilere ve velilere Gaziantep Üniversitesinin her zaman kapılarının açık olduğunu belirtti. GAÜN Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın ise üniversitenin mezun olan öğrenciler için eğitim kapısı olmaya devam edeceğini vurguladı. Tören sonunda öğrenciler kep atarak mezuniyetlerini kutladılar.

16.07.2024 10:51
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Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Hukuk Fakültesi'nin mezun olan öğrencileri için mezuniyet töreni düzenlendi.

GAÜN'den yapılan açıklamaya göre, mezun olan öğrenciler için Mavera Kongre ve Sanat Merkezi'nde tören düzenlendi.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Karataş, törendeki konuşmasında, öğrenciler tebrik ederek, "Hem öğrencilerimize hem de velilerimize şunu söylemek istiyorum; ne zaman ihtiyacınız olursa Gaziantep Üniversitesinin kapısı sizlere açıktır." ifadelerini kullandı.

GAÜN Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın da üniversitenin mezun olan öğrenciler için de eğitim kapısı olmaya devam edeceğini kaydetti.

GAÜN Hukuk Fakültesi Dekan vekili Prof. Dr. Esra Siverekli de mezun öğrencilere şu tavsiyelerde bulundu:

"Hayata ve sizden adalet bekleyen insanlara verebileceklerinizin en iyisini, en doğrusunu vermeye gayret edin. Gayretiniz onlara umut olsun, ışık olsun. Attığınız her adımda 'ben nasıl daha fazla katkı verebilirim' telaşı ile yürüyün ki, hak temelli yürüdüğünüz bu yollar, izlerinizle dolu ömrünüz olsun. Bu yolda ve yolculuklarınızda size yol gösteren, eğitim hayatınıza destek sağlayan büyükleriniz olarak güvenimiz tamdır."

Tören öğrencilerin kep atmasıyla son buldu.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: GAÜN Hukuk Fakültesi Mezunlarına Mezuniyet Töreni Düzenlendi - Son Dakika
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