GAÜN Mezuniyet Töreni: Yapay Zeka ve Robotlarla Geçti

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Mühendislik Fakültesi 2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı Mezuniyet Töreni, yapay zeka destekli ve robotların kullanıldığı programla gerçekleştirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, GAÜN Mavera Açık Hava Sahnesi'ndeki törende FabLab atölyesinde geliştirilen robotlar sahneye çıkarak konukları karşıladı ve açılış anonsunu gerçekleştirdi. Ardından yapay zeka tarafından hazırlanan video izletildi.

Törende her bölüm için özel olarak tasarlanan dijital avatarlar sahneye çıkarak bölümlerini tanıttı. Mezun öğrencilerin isimleri ise yapay zeka destekli ses teknolojisi ile okunarak katılımcılara dinletildi.

Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Bayram'ın dijital avatarının da sahnede yer aldığı programda, yapay zeka aracılığıyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sesi canlandırıldı.

GAÜN Rektörü Prof. Dr. Sait Mesut Doğan, törendeki konuşmasında, mezuniyetin bir dönüm noktası olduğunu belirterek, "Bilim ışığında, evrensel değerlerle yetiştirdiğimiz öğrencilerimizin gözlerindeki umut bizlere gurur veriyor." ifadesini kullandı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise Atatürk'ün mirasının şu an genç mühendislerde yaşadığına şahitlik ettiği için mutlu olduğunu aktardı.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu da Gaziantep Üniversitesinin köklü geçmişine dikkati çekerek mezunlara başarılar diledi.

Fakülte birincisi Endüstri Mühendisliği öğrencisi Alican Üzümcü mezuniyet brövesini kütüğe çakarak birincilik konuşmasını yaptı.

Mezuniyet belgeleri, bölümler için hazırlanan avatarlar eşliğinde bölüm başkanları ve öğretim üyeleri tarafından verildi.