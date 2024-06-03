GAÜN Öğrencileri, Hastanede Tedavi Gören Çocuklara Moral Ziyareti Yaptı

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Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) öğrencileri, hastanede tedavi gören çocuklara moral ziyaretinde bulundu.

GAÜN Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Programı öğrencileri, Çocuk Animatörlüğü Dersi kapsamında hazırladığı gösteriler ile GAÜN Çocuk Hastanesi'nde tedavi gören çocuklara mutlu anlar yaşattı.

Öğrenciler, ders kapsamında hazırladığı müzikli dans, palyaço, pandomim, masal canlandırması, hokkabaz gösterisi gibi animatörlük uygulamalarını hastanede sergiledi.

Ziyarette bazı öğrenciler palyaço kıyafeti giyerken, bazıları da yüzünü boyayıp gösteri yapıp, çocuk hastalarla oyun oynadı.

Çocuk Gelişimi Programı Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü Öğretim Görevlisi Hülya Dirlik, AA muhabirine, hastanedeki çocukların mutlu olması ve eğlenceli zaman geçirmesi için kapsamlı bir şekilde hazırlandıklarını söyledi.

Dirlik, "Çocukların yüzündeki mutluluk hepimizi sevindirdi. Umarım bu tür etkinliklerle hastanedeki çocuklara moral olacak, mutluluk verecek birçok çalışmaya da örnek teşkil etmiş oluruz. Ayrıca öğrencilerimizin ders kapsamında öğrendiği yüz boyama, animasyon uygulamaları gibi konularda yetkin olduğunu görmek de beni çok mutlu etti." dedi.